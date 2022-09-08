İzmir haber | İzmir'de yeniden yargılanan vekil müdüre 79.5 yıl hapis cezası

İZMİR'in Menderes ilçesinde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrenciye 'müstehcen görüntüler izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' gerekçesiyle 79,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası Yargıtay'da bozulan Adil Şahintürk, yeniden yargılandığı davada bir kez daha aynı cezaya çarptırıldı.

Jandarmaya 17 Mayıs 2014'te gelen ihbarda, Menderes'in kırsal Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda, 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Adil Şahintürk'ün, 6 kız öğrenciye cinsel içerikli film izletip, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edildi. Yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencinin ifadeleri, psikolog eşliğinde alındı. Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şahintürk, tutuklandı. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 102 yıl hapis istemiyle hakkında dava açılan Adil Şahintürk, 15 Ekim 2015 tarihinde görülen duruşmada tahliye edildi. Dava sürecinde Şahintürk emekli oldu. Dava, karar aşamasındayken, o dönem aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayetiyle konu tekrar gündeme geldi. 26 Haziran 2016'da görülen duruşmada, sanık Adil Şahintürk yeniden tutuklandı. Adli Tıp raporlarının beklenmesi nedeniyle uzayan yargılama sürecinde, savcı, Adil Şahintürk'ün 4 kız öğrenciye yönelik 'zincirleme cinsel istismar' ve 'müstehcen yayın izletmek' suçundan 170 yıl, 2 kız öğrenciye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 65 yıl olmak üzere toplam 235 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. 13 Temmuz 2017'de karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şahintürk'ü, 'müstehcen görüntü izletmek' ve 'cinsel istismar' suçlarından 79,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık, öğrencilerden İ.I.'ya 'müstehcen görüntü izletmek' suçlamasından ise beraat etti.

CEZA DAİRESİ ONADIKararı Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz eden Adil Şahintürk'ün avukatı, dilekçesinde müvekkilinin suçu işlediğine dair delillerin sadece tanık ve mağdur beyanlarından ibaret olduğunu öne sürdü. Avukat, tanık öğretmen Saadet Özkan'ın beyanlarında çelişki bulunduğunu, Özkan ile sanık Şahintürk ile husumeti olduğunu iddia etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi , dosya üzerinden yaptığı incelemede, sanık Şahintürk hakkındaki mağdur İ.I.'ya 'müstehcen film izletme' suçundan verilen beraat kararını onadı. 'Cinsel istismar' ve 'müstehcen film izletme' eylemlerinin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı vurgulanarak, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, mahkemenin kararında esasa ve usule aykırılığı bulunmadığı belirtildi. 15'inci Ceza Dairesi, 79,5 yıl hapis cezasını Yargıtay yolu açık olmak üzere onadı.YARGITAY KARARI BOZDUYargıtay ise kararı, usulde eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle bozarak yerel mahkemeye gönderdi. Geçen nisan ayında İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Adil Şahintürk, 4 mağdura 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 8'er yıl hapis cezası verdi. Sanığın mağdurların okulunda müdür vekili olmasını göz önüne alıp, cezaları 15'er yıla çıkardı. Şahintürk'e başka bir mağdura 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan da 12 yıl hapis cezası verildi. Sanık, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir mağdura karşı 'sarkıntılık' ve 'müstehcen yayın izletme' suçlarından aldığı ve temyiz sınırlaması altında kaldığı için kesinleşen 7,5 yıl hapis cezasıyla toplam 79,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından taraflar dosyayı bir kez daha Yargıtay'a taşıdı. Dosyayı görüşen Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, esasa ilişkin kabul yapılmaksızın gerekçesiz hükümler kurulmasını kanuna aykırı görerek yerel mahkemenin kararını bozdu ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.Bozma kararının ardından geçen haziran ayında hakim karşısına çıkan Adiltürk hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, sanık için 'çocuğun cinsel istismarı', 'sarkıntılık' ve 'müstehcen yayın izletme' suçlarından ve temyiz sınırlaması altında kaldığı için kesinleşen 7,5 yıl hapis cezasıyla toplam 79,5 yıl hapis cezası talebinde bulundu.MAHKEME AYNI KARARI VERDİSanığın yargılanmasına bugün İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Şahintürk, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, bazı mağdur çocukların aileleri, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ile dernek üyeleri salonda hazır bulundu. Celsede ilk olarak söz verilen müşteki avukatları, sanığın üst hadden cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık Adil Şahintürk ise kendisine iftira atıldığını savunarak, "Benim bugüne kadar mahkemeye sunduğum ifadelerin dışında her şey uydurma. Allah kimseyi kuru iftiraya maruz bırakmasın" dedi. Şahintürk'ün avukatı iste müvekkilinin beraatini talep etti. Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet oy birliğiyle verdiği kararda Adiltürk'ü yeniden 79.5 yıl hapis cezası çarptırdı.'ÇOCUKLAR HUZUR BULSUN'Duruşmanın ardından açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, "Menderes'te mücadelemizin ateşini yakan çocuklar için buradaydık. Bugün tam 9'uncu seneye girdik. Çocuklara söz verdik. İçimize öğretmen kimliğinde girmiş istismarcıyla mücadelemize bugün de devam ettik. Her gün çıkacak mı korkusu yaşamaktan bıktık. Bugün tutuklu olarak devam etti, cezasını aldı. Dava Yargıtay'a gidecek. Artık çocuklar huzur bulsunlar. Mücadelemize devam edeceğiz. Çocuklara istismarda bulunanlarla savaşalım diyoruz. Çünkü bir vatan istismarın önüne geçerse daha huzurlu bir yer haline gelir. Lütfen yargı hızlı işlesin, çocuklar mutlu ve huzurlu olsunlar" dedi.

UCİM avukatlarından Yeşim Aydın Sağa ise "Sanık 8 sene önce verilen cezayı tekrar aldı. Buradan 6 kız çocuğuna teşekkür ederim. Onlar bizim derneğimizin kurulmasına sebebiyet verdi ve binlerce çocuk konuştu. Siz konuşun çocuklar, biz yanınızdayız" ifadelerini kullandı.