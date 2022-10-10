İzmir haber! İzmir'e gelen turist sayısı, pandemi öncesi dönemi geçti

İZMİR'e gelen yabancı turist sayısında, pandemi öncesi döneme göre bu yıl dikkat çeken artış yaşandı. 2019'un ilk 9 ayında kente 1 milyon 34 bin 428 yabancı turist gelirken, 2022'nin ilk 9 ayında bu sayı, yüzde 18 artıp 1 milyon 221 bin 595 kişiye yükseldi.

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek adına ülkelerin seyahat kısıtlaması kararı almasından olumsuz etkilenen İzmir turizmi, 2022 turizm sezonu ile nefes aldı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır İzmir'e gelen yabancı turist sayısında yaşanan düşüş, dünyada ve Türkiye'de aşılama oranlarının artması ve kısıtlamaların kaldırılması sonrası yeniden yükselişe geçti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 2022 yılı ilk 9 aylık döneme ilişkin verilerine göre, İzmir'e gelen yabancı turist sayısı, pandemi öncesi dönemi geçti. Dünyada henüz salgının konuşulmadığı 2019 yılının ilk 9 ayında İzmir'e 1 milyon 34 bin 428 yabancı turist gelirken, 2022'nin ilk 9 ayında bu sayı, yüzde 18 artarak 1 milyon 221 bin 595 kişiye yükseldi.