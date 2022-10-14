İzmir haber: İzmir Emniyet Müdürlüğü çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi

İzmir Emniyet Müdürlüğü, çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenledi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Down Sendromlular Derneğindeki özel çocuklar ile Bornova Altay Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerini buluşturdu.
Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki buluşmada polisler, Down sendromlular ve öğrenciler basketbol oynadı.
Boğaziçi Ortaokulundan 23 öğrenci ile sinema etkinliği gerçekleştirildi.
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