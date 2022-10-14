İzmir haber: İzmir Emniyet Müdürlüğü çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haber: İzmir Emniyet Müdürlüğü çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi

14.10.2022 09:06
İzmir haber: İzmir Emniyet Müdürlüğü çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi

İzmir haberler: İzmir Emniyet Müdürlüğü, çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Down Sendromlular Derneğindeki özel çocuklar ile Bornova Altay Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerini buluşturdu.

Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki buluşmada polisler, Down sendromlular ve öğrenciler basketbol oynadı.

Boğaziçi Ortaokulundan 23 öğrenci ile sinema etkinliği gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500
İzmit'te 4 yaşındaki Umut, düşürdüğü ekmeği yerden alırken arabanın altında kalarak yaşamını yitirdi İzmit'te 4 yaşındaki Umut, düşürdüğü ekmeği yerden alırken arabanın altında kalarak yaşamını yitirdi Köpeklerden kaçan çocuk arabanın altında kaldı Köpeklerden kaçan çocuk arabanın altında kaldı
Kaynak: AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Çocuk, Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haber: İzmir Emniyet Müdürlüğü çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:28 TOKİ'den beklenen açıklama! Sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?
09:18 Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 4 zanlı yakalandı
09:16 AB'den skandal karar: Başörtüsü yasaklanabilir
09:12 Sertaç Ortaç: Evlilik, akıl hastası işi
09:13 Kim Kardashian ilişkiye girdiği en ilginç yeri anlatarak bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı
08:40 Hadise zor günleri çabuk atlattı! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı
08:12 Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü
08:10 Basın Kanunu yasalaştı! İnternet haber siteleri süreli yayın kapsamına girdi
08:01 Doğukan Manço tepki gösterdi! Haluk Levent özür diledi: Haklısın kardeşim
07:55 Uraz Kaygılaroğlu'dan oje tepkilerine cevap: Güzel yanlarımı örnek alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 09:35:08. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir haber: İzmir Emniyet Müdürlüğü çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement