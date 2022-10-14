İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Down Sendromlular Derneğindeki özel çocuklar ile Bornova Altay Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencilerini buluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İzmir haber: İzmir Emniyet Müdürlüğü çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi - Son Dakika

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