İzmir haber: Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Kesici'den İzmir'de yarım asırlık ağacın kesilmesine tepki Açıklaması

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Karşıyaka ilçesinde yol yapımı sırasında yaklaşık yarım asırlık fıstık çamını kesmesine tepki gösterdi.

Kesici, AA muhabirine, ağacın kesilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "ağacın altından su ve elektrik şebekesi geçmesi nedeniyle ağacın taşınamadığı" açıklamasını eleştiren Kesici, su ve elektriğin taşınmasının bugünkü teknolojiyle zor olmadığını savundu.

Yol yapımı adına yanlış bir eylemde bulunulduğunu ileri süren Kesici, "Altından su, elektriğin geçiyor olması mazeret olmamalı. Alan, çok fazla ağaç bulunan bir alan da değil. Yeşile ihtiyaç olan bir bölge. Öyle bile olsa bunlar kesmeye mazeret değil." diye konuştu.

Kesici, çevre konusunda siyasetin gözetilmemesi gerektiğini, bütün partiler ve insanların tepki göstermesi halinde bu sorunların en aza ineceğini söyledi.

Atatürk'ün "Yürüyen Köşk" kararını hatırlattı

Erol Kesici, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında, Yalova'daki köşkün yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye çalışan bahçıvana, "Dal kesilmeyecek köşk kaydırılacak" emrini verdiğini ve ağacın korunması için köşkün yerinin değiştirildiğini anımsattı.

Atatürk'ün bu kararının çevre konusunda çok güzel bir örnek olduğunu ifade eden Kesici, şöyle devam etti:

"O ağacı kesmeden bin defa ölçülüp bir defa biçilmeliydi. Hiç düşünmeden, hesaplanmadan kesilip atılmış. Kesinlikle kesilmemesi gereken bir ağaç... Alan geniş, yol başka yerden geçirilebilir. Neredeyse yarım asırlık ağacın kalması çok daha anlamlı olurdu. Onlar bizim akciğerlerimiz. Ağaca göre yol düzenlenebilirdi. Ağacın kesilmesi gerekli değildi. Bu bir örnek olsun. Hep beraber bu tür konularda mücadele edelim. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel şey doğa. Yol her şey değildir ama ağaç her şeydir."

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Şemikler Mahallesi 6276 Sokak'ta devam eden yol çalışması kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün yaklaşık yarım asırlık olduğu belirtilen çam ağacını kesmiş, alan toprak ve taşla kapatılmıştı.