İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, Kemalpaşa Akalan gişeleri üzerinde önlem aldı. Önceden plakası belirlenen bir hafif ticari araca yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, araç içerisinde bulunan M.M., İ.B., ve O.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramada, taban kısmına zulalanmış halde 12 kilo 620 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Narkotik, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir haber! Zehir taşıyan araç İzmir'e sokulmadı: 12 kilogram metamfetamin yakalandı - Son Dakika

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