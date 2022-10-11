İzmir haber! Zehir taşıyan araç İzmir'e sokulmadı: 12 kilogram metamfetamin yakalandı - Son Dakika
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İzmir haber! Zehir taşıyan araç İzmir'e sokulmadı: 12 kilogram metamfetamin yakalandı

11.10.2022 10:28

İzmir haberlerine göre Zehir taşıyan araç İzmir'e sokulmadı: 12 kilogram metamfetamin yakalandı İzmir'de narkotik polisinin operasyon anı kamerada Şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getireceği öğrenilen bir otomobile İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Zehir taşıyan araç İzmir'e sokulmadı: 12 kilogram metamfetamin yakalandı

İzmir'de narkotik polisinin operasyon anı kamerada

İZMİR - Şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getireceği öğrenilen bir otomobile İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada 12 kilogramın üstünde metamfetamin maddesi ele geçirilirken operasyon anı kameraya yansıdı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, Kemalpaşa Akalan gişeleri üzerinde önlem aldı. Önceden plakası belirlenen bir hafif ticari araca yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, araç içerisinde bulunan M.M., İ.B., ve O.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramada, taban kısmına zulalanmış halde 12 kilo 620 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Aracın polis ekiplerince durdurulması ve şüphelilerin gözaltına alındığı nefes kesen anlar ise görüntülere yansıdı.

3 şüpheli de tutuklandı

Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan M.M., İ.B., ve O.C., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Narkotik, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haber! Zehir taşıyan araç İzmir'e sokulmadı: 12 kilogram metamfetamin yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haber! Zehir taşıyan araç İzmir'e sokulmadı: 12 kilogram metamfetamin yakalandı - Son Dakika
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