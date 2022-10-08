İzmir haberi... Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberi... Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

08.10.2022 11:22
İzmir haberi... Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti

İzmir gündem haberi: Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmir'in Çeşme ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmir'in Çeşme ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın davetlisi olarak ilçeye gelen Bartholomeos, Alaçatı Camisi ile Aya Haralambos Kilisesi'ni gezdi.

Gezisinde kendisine eşlik eden Ekrem Oran'ı makamında da ziyaret eden Bartholomeos, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Oran, Bartholomeos'a, ressam Salim Başyiğit tarafından yapılmış Atatürk portresi hediye etti.

Oran'a başarı dileyen Bartholomeos, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Çeşme Kalesi'nin kalıcı listeye girmesini temenni etti.

YORUMLAR
500
Transferi eleştiri alan Batshuayi, Avrupa Ligi'nde attığı gollerle Fenerbahçe tarihine geçti Transferi eleştiri alan Batshuayi, Avrupa Ligi'nde attığı gollerle Fenerbahçe tarihine geçti Avrupa Ligi'nde başarılı performans gösteren Fenerbahçe, kasasını doldurdu! İşte elde edilen gelirin detayları Avrupa Ligi'nde başarılı performans gösteren Fenerbahçe, kasasını doldurdu! İşte elde edilen gelirin detayları
Kaynak: AA

Bartholomeos, Fenerbahçe, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberi... Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:05 Akbank'ın mobil uygulaması çöktü! Milyonlarca müşterinin kredi kartlarında yanlış bakiye sorunu yaşanıyor
10:51 Mehmet Dinçerler ile samimi görüntüleri çıkan Kerimcan Durmaz'dan açıklama geldi: Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım
10:48 Kırım Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna'dan Putin'i kızdıracak açıklama: Herkes doğum gününde bu kadar pahalı bir hediye almıyor
10:32 Motorine zam yağmuru devam ediyor! Salı günü 1 lira 39 kuruşluk yeni bir zam daha gelecek
10:30 Danimarka kraliyet ailesinde Aşk-ı Memnu senaryosunu aratmayacak ilişki sarmalı! Kraliçe'nin küçük oğlu, ağabeyinin karısına aşık oldu
10:02 Bakan Nebati'den esnafa güzel haber: Limitlerin artırılması ve indirimlerin yapılacağı bir paket üzerinde çalışıyoruz
09:51 Ukrayna'nın Kırım işgalinin sembolü olan Kırım Köprüsü'nü vurduğu anlar kamerada
09:32 Ukrayna ordusu, Rusya'nın "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği Kırım Köprüsü'nü bombaladı
09:31 MasterChef Kayhan, 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadığını söyleyerek isyan etti: MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum
09:22 Otogarda kan donduran ölüm: Talihsiz kadın, geri gelen otobüsün altında kalarak feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 11:28:41. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir haberi... Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çeşme'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement