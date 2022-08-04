Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir haberi: İzmir açıklarında geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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