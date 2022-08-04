İzmir haberi: İzmir açıklarında geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir haberi: İzmir açıklarında geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.08.2022 00:32
İzmir haberi: İzmir açıklarında geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberi: İzmir açıklarında geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberi: İzmir açıklarında geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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