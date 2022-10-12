Yunanistan'ın ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan'ın ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

12.10.2022 23:26
Yunanistan'ın ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 02.50 sıralarında, Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsularınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün saat 05.30 sıralarında ise Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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