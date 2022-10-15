İzmir haberi... İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde "Buca Cezaevi" tartışması - Son Dakika
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İzmir haberi... İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde "Buca Cezaevi" tartışması

15.10.2022 11:08
İzmir haberi... İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde "Buca Cezaevi" tartışması

İzmir gündem haberine göre İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun (Buca Cezaevi) rekreasyon ve otopark alanı olarak belirlenmesine yönelik önerge, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilirken, AK Parti grubu, konunun Büyükşehir Belediyesi Meclisi yetkisinde olmadığını savundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun (Buca Cezaevi) rekreasyon ve otopark alanı olarak belirlenmesine yönelik önerge, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilirken, AK Parti grubu, konunun Büyükşehir Belediyesi Meclisi yetkisinde olmadığını savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ekim ayı üçüncü olağan toplantısı Fuar Kültürpark Alanı'ndaki yeni meclis salonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Soyer, Buca Cezaevi'nin kaldırılması ile ilgili irade ortaya koyan herkese teşekkür ederek, bunun kent için çok kıymetli bir adım olduğunu, bu kararı verenleri büyük bir takdir ve saygı ile selamladıklarını söyledi.

Kamu vicdanı ile hareket ettiklerini belirten Soyer, "Kamu vicdanı burayı yeşil alan olarak kazandırmayı öngörüyor. Hiçbir vatandaş burada yeşil olmasın diyemez. Boynumuzun borcudur gelecek nesillere orayı park yapmak. Naçizane tavsiyemiz bakanlık bu planlardan derhal vazgeçsin. Eminim ki herkes yarından itibaren itiraz sesini yükseltecek. Plandan vazgeçsinler ve orayı Buca'ya yeşil alan olarak hediye etsinler." diye konuştu.

"Mahkemeden döneceğini bile bile karar alınamaz"

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da alanın bakanlık tarafından rezerv alan olarak ilan edildiğini, karar verilmeye çalışılan konunun Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde olan bir konu olmadığını aktardı.

Hızal, "Burası bir muhtarlık değil, burası belediye meclisi. Mahkemeden döneceğini bile bile 'Ben yaparım' diyerek böyle bir karar alınamaz. Bu devlet ile inatlaşmadır. Planı beğenirsiniz, beğenmezsiniz ancak Buca için çok kıymetli bir alan ne kadar kabul etmeseniz de oluşturuluyor." dedi.

Algılar ile İzmir'in yönetilemeyeceğini ve önergenin kanunsuz ve hukuksuz olduğunu savunan Hızal, "Şirinyer Parkı, 70 bin metrekare. 2017 yılında İBB'nin sitesinden aldığımız bir yazı orada altın dokunuş yapılacağı yönünde. 6 yıldır İBB Şirinyer Parkı'na ne yaptı? Faaliyet raporuna baktım proje çizim aşaması devam ediyor. Şirinyer Parkı'nı rezil ettiniz, bu hal ve tutumla siz cezaevi alanını da mezbeleliğe çevirmek çabası içindesiniz. Yetkiniz olmayan şekilde hareket ediyorsunuz. Bu karar bu meclisten çıkmamalı. Kendinizce yeşil hassasiyetini gözetiyoruz diyerek ve çıkıp 'biz yeşili seviyoruz ancak AK Parti yeşili sevmiyor' diye algı yaratmaya çalışacaksınız." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın da "Bucalılara ve İzmirlilere sunu soruyoruz, cezaevi alnını böyle görmek istiyor musunuz? Diyorsanız ki Buca Cezaevinin alanına 70 bin metrekare beton yapmak istiyoruz diyorsanız çıkıp söyleyin. Bir şehri şehrin insanlarını dikkate almadan devlet benim diye mi yöneteceksiniz yoksa halkı taleplerine göre mi plan yapacaksanız. İzmir Büyükşehir Belediyesi bunu yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

Önerge, CHP'nin önergesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Buca Cezaevi, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberi... İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde 'Buca Cezaevi' tartışması - Son Dakika

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