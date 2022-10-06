İzmir haberi! İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Tunç Soyer'e Emekçilerden Destek. Belediye Binası Önünde Kalabalığa Seslenen Soyer: "Ben Bedel Ödemeye...

Haber- Kamera: KERİM UĞUR

İzmir'de, 9 Eylül'deki kurtuluş törenlerinde yaptığı konuşmayla iktidarın tepkisini çeken, ardından birçok konuyla ilgili hakkında soruşturma izni verilen ve dün de AKP'lilerin belediyeye ait arıtma tesisine zorla girmeye çalışmasıyla gündem olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e işçilerden destek geldi. DİSK'e bağlı Genel- İş Sendikası'nın çağrısıyla sabah mesai öncesi başkanlık binası önünde toplanan binlerce belediye personeli, Başkan Soyer'e destek verdi. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" yazılı dev bir pankartın asıldığı binanın balkonun işçileri selamlayıp aşağıya inen Soyer, "Biz bu memleketin namuslu insanları, namuslu emekçileri, cesur olacağız. Şundan yana içiniz rahat olsun değerli kardeşlerim. Ben bedel ödemeye hazırım. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

İzmir'de, 9 Eylül'deki kurtuluş törenlerinde yaptığı konuşmayla iktidarın tepkisini çeken ve ardından 3 ayrı konuyla ilgili hakkında soruşturma izni verilen, dün de AKP İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve beraberindeki AKP'lilerin belediyeye ait Çiğli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne zorla girip güvenlik görevlilerine hakaret etmesiyle tekrar gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e işçilerden destek geldi. DİSK'e bağlı Genel- İş Sendikası'nın çağrısıyla sabah mesai saati öncesi, Kemeraltı'ndaki başkanlık binası önünde toplanan işçiler, Başkan Soyer'e destek mesajları verdi. İşçilere diğer çalışanlar ve belediyenin üst düzey yöneticiler de katıldı. Kalabalık grup, "Hükümet İstifa", "AKP'den Hesabı Emekçiler Soracak", "AKP Elini İzmir'den Çek", "Baskılar Bizi Yıldıramaz" ve "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. Başkanlık binasına, Tunç Soyer'in fotoğrafının da yer aldığı "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" yazılı dev pankart asıldı.

Erken saatlerde belediye binası önünde toplanan kalabalık grubu balkona çıkıp selamlayan Soyer, duygusal anlar yaşadı. Ardından bina önüne inip DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve beraberindeki sendikacılarla birlikte bir basın açıklaması yapan Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Beraber yürümekten gurur ve onur duyduğum sevgili kardeşlerim! İyi ki varsınız. Türkiye, zor günlerden geçiyor. Gerçekten yoksulluk, yoksunluk, sefalet giderek büyüyor. Bu güzelim topraklar bu yoksunluğu yaşatmayabilir. Yoksunluk bir kader değil. Peki, ya neden bu yoksulluğu yaşıyoruz? Bu bereketli topraklarda güler yüzle, sağlıkla hep beraber mutlu bir hayat yaşayabilecekken çektiğimiz bu acı neden? Çünkü birileri emeğin hakkını çalıyor. Çünkü birileri alın terini çalıyor. Bu yoksulluk, yoksunluk, sefalet hiç hak etmediği halde bu topraklarda yaşanıyor. Bu bir kader değil, bunu değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Üç anahtarımız var; bir emek, iki dayanışma, üç cesaret! Gençliğimde okumuştum, emek en yüce değerdi, kutsaldı. Neden, merak ettim. Çünkü insanlığı ileriye taşıyan şey emek, medeniyetler kuran emek. Felsefeciler, sosyologlar emeği üretenleri toplumun öncüsü olarak görmüşler. İzmir'den bakın. Sabaha karşı daha gün doğmadan yollara çıkan sizlersiniz. Otobüsleri, metroları, tramvayları, gemileri yürütenler sizlersiniz. Sabaha kadar görevinin başında sabahlayan sizlersiniz. Depremde, yangınlarda, pandeminin zor günlerinde insanların yüzünü güldüren sizlersiniz. Canım kardeşlerim, siz olmasanız hayat durur.

SOYER: "BEN BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIM"

"Ama iki şeye ihtiyacımız var; bir dayanışma. Bakın, 9 Eylül'de milyonlar doldurdu ya sokakları, meydanları, caddeleri, ödleri koptu. Korktular! Çünkü biz el ele verdikçe, omuz omuza durdukça bize zorbalık yapamayacaklar. Yaptırmayacağız! Dayanışmayı sürdürecek, omuz omuza durmaya, el ele vermeye, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ama bir şeye daha ihtiyacımız var, o da cesaret! Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı, ikinci Cumhurbaşkanımız ne demiş; 'Bir memlekette namuslular, namussuzlar kadar cesur olmazsa o memlekette kurtuluş olmaz.' Bu memleketin namuslu insanları! Namuslu emekçileri! Cesur olacağız. Şundan yana içiniz rahat olsun kardeşlerim, ben bedel ödemeye hazırım. Sonuna kadar sizin ve evlatlarımızın aydınlık geleceği için, bu memlekette yaşayan herkesin yüzünün gülmesi için sonuna kadar bedel ödemeye hazırım! Bana bugün hayatımın en büyük ödülünü verdiniz, yalnız olmadığımı bana hissettirdiniz. Bu can size feda olsun. Yürüyeceğiz, hep beraber yürüyeceğiz; bu güzelim memlekette güzel günler görmek için koşar adım yürüyeceğiz. Hep beraber çok güzel göreceğiz. Göreceksiniz, bu memleketin dağlarında çiçekler açtıracağız. Göreceksiniz, çok daha güzel bir memleketi hep beraber kuracağız. İyi ki varsınız…"

DİSK BÖLGE TEMSİLCİSİ SARI: İZMİR HALKINA HİZMET VERMEYE ÇALIŞAN BELEDİYE İŞÇİLERİNİ HİÇE SAYDILAR

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise "Şubelerimiz ve bölgemiz bu çirkin saldırıya tepki göstererek emekçilere sahip çıktı. Burada yapılan haksızlık yarın sokakta sokakları temizleyen, çöpleri toplayan, suyu bağlayan, ilaçlama yapan, İzmir halkın hizmet vermeye çalışan belediye işçilerini hiçe saydılar. En yakın zamanda sandıkta AKP gidecek halk gelecek diyoruz. İzmir'in kurtuluşuyla başlayan ayarları bozulan konuşmadan sonra oylarımızla seçilen, seçilen kişiye saygı duymayan bir iktidar Tunç Başkan'a 3 adet dava açmış bulunmakta. Biz emeğe sahip çıktığımız için buradayız. Emekçiler başkanına, oylarına sahip çıkıyor" dedi.

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