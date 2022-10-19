İzmir haberi... İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıtın bulunduğu deponun sahibi serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberi... İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıtın bulunduğu deponun sahibi serbest bırakıldı

19.10.2022 15:30
İzmir haberi... İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıtın bulunduğu deponun sahibi serbest bırakıldı

İzmir haberleri: İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan depo sahibi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda gözaltına alınan depo sahibi, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, karışımlı akaryakıt üretim ve dağıtımına yönelik çalışma kapsamında 17 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan deponun sahibi Ö.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Kentteki sanayi tesislerinden geri dönüşüm yapılacağı bahanesiyle toplanan atık yağların kimyasal işlemden geçirilerek kaçak akaryakıta dönüştürüldüğü ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Torbalı'da orta ölçekli bir fabrika büyüklüğündeki iki kapalı alanı bulunan depoya baskın düzenlenmiş, 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirilen depo sahibi serbest 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirilen depo sahibi serbest Son Dakika | İzmir'deki cinayetin şüphelisi suçunu itiraf edip teslim oldu Son Dakika | İzmir'deki cinayetin şüphelisi suçunu itiraf edip teslim oldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberi... İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıtın bulunduğu deponun sahibi serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:12 Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
20:02 Galatasaray-Kastamonuspor maçında ilk 11'ler netleşti
19:52 Tuzla'da "İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?" anketi yapıldı! İşte sonuçlar
19:43 Galatasaray, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçiyor
19:12 Amasra'daki maden kazasının araştırılması için TBMM'de komisyon kuruldu
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
16:56 Antalya'da feci olay! Cumhuriyet savcısı otel odasında ölü bulundu
16:35 Göğüs estetiği olan Çukur'un Timsah Celil'i son pozlarıyla gündem oldu
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 21:03:37. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir haberi... İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıtın bulunduğu deponun sahibi serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement