Kentteki sanayi tesislerinden geri dönüşüm yapılacağı bahanesiyle toplanan atık yağların kimyasal işlemden geçirilerek kaçak akaryakıta dönüştürüldüğü ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Torbalı'da orta ölçekli bir fabrika büyüklüğündeki iki kapalı alanı bulunan depoya baskın düzenlenmiş, 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir haberi... İzmir'de 1 milyon litre kaçak akaryakıtın bulunduğu deponun sahibi serbest bırakıldı - Son Dakika

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