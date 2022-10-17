İzmir haberi! İzmir'de 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir haberi! İzmir'de 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

17.10.2022 22:14

İzmir haberi: İzmir'de 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda, 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'de 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekiplerince 2 depoya düzenlenen operasyonda, 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, araçlarda yakıt olarak kullanımı halinde aracın motor aksamına ve tüketimi sonucu ortaya çıkan gazlarla çevreye ciddi zararları bulunan karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Torbalı ilçesinde kaçak akaryakıt ürünlerinin depolandığı belirlenen 2 depoda yapılan aramada; 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, gözaltına alınan Ö.G.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haberi! İzmir'de 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberi! İzmir'de 1 milyon litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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