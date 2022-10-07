İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Adrese yapılan baskında, toplamda 15 milyon adet satışa hazır vaziyette içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kaynak: İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir haberi: İzmir'de 15 milyon adet satışa hazır bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

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