İzmir haberi: İzmir'de 15 milyon adet satışa hazır bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir haberi: İzmir'de 15 milyon adet satışa hazır bandrolsüz makaron ele geçirildi

07.10.2022 11:38
İzmir haberi: İzmir'de 15 milyon adet satışa hazır bandrolsüz makaron ele geçirildi

İzmir bölgesinden gelen habere göre İzmir'de jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 15 milyon adet satışa hazır vaziyette içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İzmir'de jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 15 milyon adet satışa hazır vaziyette içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buca ilçesi 29 Ekim Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda bandrolsüz makaron satışı yapıldığı bilgisini aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Adrese yapılan baskında, toplamda 15 milyon adet satışa hazır vaziyette içi doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli A.Ç. yakalanırken, hakkında 5607 sayılı Kanunun 3/18 maddesi gereğince yasal işlem başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haberi: İzmir'de 15 milyon adet satışa hazır bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberi: İzmir'de 15 milyon adet satışa hazır bandrolsüz makaron ele geçirildi - Son Dakika
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