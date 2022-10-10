İzmir haberi... İzmir'de 2 katlı binada patlama: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
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İzmir haberi... İzmir'de 2 katlı binada patlama: 1'i çocuk 3 yaralı

10.10.2022 00:57
İzmir haberi... İzmir'de 2 katlı binada patlama: 1'i çocuk 3 yaralı

İzmir haberine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde iki katlı binanın birinci katında meydana gelen patlamada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki katlı binanın birinci katında meydana gelen patlamada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi 227 Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana geldi. İddiaya göre, saat 00.00 sıralarında 1. kattaki evden şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın etkisiyle evin camları kırılarak sokağa dağıldı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde intikal eden itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, patlama anında eve bulunan E.T., E.C. ve S.G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

"Patlama sesini duyunca yerimden fırladım"

Patlamanın meydana geldiği binanın bitişiğinde oturan Emine Çelik, " Evde televizyon izlerken bir anda patlama sesini duydum. Sesi duyunca hemen yerimden fırladım dışarı çıktım. Çok şükür itfaiye ekipleri hemen geldi. Çok korktuk" diye konuştu.

Polis ekipleri meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haberi... İzmir'de 2 katlı binada patlama: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberi... İzmir'de 2 katlı binada patlama: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika
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