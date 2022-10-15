İzmir haberi! İzmir'de aranan 11 hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik 7-14 Ekim'de Kınık, Menderes, Seferihisar , Ödemiş , Menemen ve Karaburun ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

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