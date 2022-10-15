İzmir haberi... İzmir'de avukatı bıçaklayan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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İzmir haberi... İzmir'de avukatı bıçaklayan şüpheli serbest bırakıldı

15.10.2022 11:56
İzmir haberi... İzmir'de avukatı bıçaklayan şüpheli serbest bırakıldı

İzmir haberi: İzmir'in Bornova ilçesinde telefonda tartıştığı kişiyle buluşan avukatı bıçakla yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde telefonda tartıştığı kişiyle buluşan avukatı bıçakla yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay 12 Ekim akşamı, Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İzmir Barosuna kayıtlı avukat Abdullah Emrah Koyuncu telefonda tartıştığı S.A., ile buluşmak için randevulaştı. Bir süre sonra buluşan ikili arasında tartışma tekrardan alevlendi. Bunun üzerine avukat, şüpheli S.A., tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince, kanlar içerisinde kalan avukat, ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın sebebi kız meselesi iddiası

Polis ekipleri tarafından yakalanan S.A.'nın emniyetteki ilk ifadesinde, Avukat Koyuncu ile kız meselesinden dolayı telefonda tartıştıklarını, daha sonra buluştuklarında tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.

Serbest bırakıldı

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Avukat Abdullah Emrah Koyuncu'nun ise, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Emrah Koyuncu, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haberi... İzmir'de avukatı bıçaklayan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberi... İzmir'de avukatı bıçaklayan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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