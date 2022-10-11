İzmir haberi! İzmir'de Bir Butonla Yangın İhbarı Yapılabilecek - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberi! İzmir'de Bir Butonla Yangın İhbarı Yapılabilecek

11.10.2022 12:20
İzmir haberi! İzmir'de Bir Butonla Yangın İhbarı Yapılabilecek

İzmir haberleri... İzmir'de 30 Ekim Depremi'nin ardından Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği "Acil İzmir" mobil uygulaması eklenen yeni özellikleriyle kapsamını genişletti. Uygulamayı kullananlar artık yangın ihbarlarını da sadece bir butona basarak çok daha hızlı yapabilecek.

İzmir'de 30 Ekim Depremi'nin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği "Acil İzmir" mobil uygulaması eklenen yeni özellikleriyle kapsamını genişletti. Uygulamayı kullananlar artık yangın ihbarlarını da sadece bir butona basarak çok daha hızlı yapabilecek.

İzmir depremi sonrası olası afetlerde zor durumda kalanlarla iletişim sağlayarak onlara ulaşmak amacıyla "Acil İzmir" mobil uygulamasını geliştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın kapsadığı afet türleri arasına yangınları da ekledi. Artık uygulamada "Yangına Şahit Oldum" ve "Yangına Maruz Kaldım" butonları bulunuyor. Yangına Şahit Oldum butonu aracığıyla yangın bölgesinin fotoğrafı ve konumu İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile paylaşılabiliyor. "Yangına Maruz Kaldım" butonuna basıldığında ise basan kişinin konumu otomatik olarak itfaiye ile paylaşılıyor ve hızla yangına müdahale ediliyor.

ACİL İZMİR NASIL ÇALIŞIYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mart 2021'de hizmete aldığı Acil İzmir mobil uygulaması, akıllı telefonlar aracılığıyla kullanılabiliyor.

  • Uygulama akıllı telefonların App Store ve Play Store platformlarından ücretsiz indirilebiliyor.
  • Deprem sonrası yurttaşların telefona ulaşamadıkları durumlarda dahi uzaktan seslenerek "Beni Bul" komutuyla ya da "Enkaz altındayım" butonu ile otomatik olarak yardım çağrılarını ve konumlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye yetkilileriyle paylaşabilmesini sağlıyor.
  • Uygulama enkaz altındaki yurttaşın "bluetooth" yayını açılıyor ve sinyal gücü, kalan batarya seviyesi gibi bilgileri arama kurtarma ekiplerine iletiyor.
  • 17 Mhz ses yayını başlatılarak kurtarma ekiplerinin enkaz çalışma faaliyetlerinde, depremzedenin yerini tespit etmesi kolaylaşıyor. Enkaz altında bulunan yurttaşlara sesli komut ile "Konumun ekiplere gönderildi. Korkma, seni bulmamıza çok az kaldı" mesajı gönderiliyor.
  • Çağrı yapan kişi, yanında bulunan kişi sayısını da arama kurtarma ekiplerine, akustik dinleme yönteminde yerini bildirmek amacı ile uygulama üzerinden siren sesiyle ulaştırabiliyor
Yurttaşlar "Güvendeyim" butonuyla daha önce oluşturdukları güven odalarında bulunan yakınlarına ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi yetkililerine konum bilgilerini gönderebiliyor, güvende oldukları bilgisini mesajla paylaşabiliyor.

YORUMLAR
500
Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi Son dakika haber! Kaza yapan otomobile motosiklet çarptı; 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haber! Kaza yapan otomobile motosiklet çarptı; 1 ölü, 2 yaralı Son dakika haber | Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti Son dakika haber | Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
Kaynak: ANKA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberi! İzmir'de Bir Butonla Yangın İhbarı Yapılabilecek - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 19:06:42. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir haberi! İzmir'de Bir Butonla Yangın İhbarı Yapılabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement