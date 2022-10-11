İzmir haberi! İzmir'de Bir Butonla Yangın İhbarı Yapılabilecek

İzmir'de 30 Ekim Depremi'nin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği "Acil İzmir" mobil uygulaması eklenen yeni özellikleriyle kapsamını genişletti. Uygulamayı kullananlar artık yangın ihbarlarını da sadece bir butona basarak çok daha hızlı yapabilecek.

İzmir depremi sonrası olası afetlerde zor durumda kalanlarla iletişim sağlayarak onlara ulaşmak amacıyla "Acil İzmir" mobil uygulamasını geliştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, uygulamanın kapsadığı afet türleri arasına yangınları da ekledi. Artık uygulamada "Yangına Şahit Oldum" ve "Yangına Maruz Kaldım" butonları bulunuyor. Yangına Şahit Oldum butonu aracığıyla yangın bölgesinin fotoğrafı ve konumu İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile paylaşılabiliyor. "Yangına Maruz Kaldım" butonuna basıldığında ise basan kişinin konumu otomatik olarak itfaiye ile paylaşılıyor ve hızla yangına müdahale ediliyor.

ACİL İZMİR NASIL ÇALIŞIYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mart 2021'de hizmete aldığı Acil İzmir mobil uygulaması, akıllı telefonlar aracılığıyla kullanılabiliyor.

Uygulama akıllı telefonların App Store ve Play Store platformlarından ücretsiz indirilebiliyor.

Deprem sonrası yurttaşların telefona ulaşamadıkları durumlarda dahi uzaktan seslenerek "Beni Bul" komutuyla ya da "Enkaz altındayım" butonu ile otomatik olarak yardım çağrılarını ve konumlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye yetkilileriyle paylaşabilmesini sağlıyor.

Uygulama enkaz altındaki yurttaşın "bluetooth" yayını açılıyor ve sinyal gücü, kalan batarya seviyesi gibi bilgileri arama kurtarma ekiplerine iletiyor.

17 Mhz ses yayını başlatılarak kurtarma ekiplerinin enkaz çalışma faaliyetlerinde, depremzedenin yerini tespit etmesi kolaylaşıyor. Enkaz altında bulunan yurttaşlara sesli komut ile "Konumun ekiplere gönderildi. Korkma, seni bulmamıza çok az kaldı" mesajı gönderiliyor.

Çağrı yapan kişi, yanında bulunan kişi sayısını da arama kurtarma ekiplerine, akustik dinleme yönteminde yerini bildirmek amacı ile uygulama üzerinden siren sesiyle ulaştırabiliyor

Yurttaşlar "Güvendeyim" butonuyla daha önce oluşturdukları güven odalarında bulunan yakınlarına ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Birimi yetkililerine konum bilgilerini gönderebiliyor, güvende oldukları bilgisini mesajla paylaşabiliyor.