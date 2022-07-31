Son dakika haber... Eşinin tabancayla başından vurduğu Ezgi'nin beyin ölümü gerçekleşti - Son Dakika
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Son dakika haber... Eşinin tabancayla başından vurduğu Ezgi'nin beyin ölümü gerçekleşti

31.07.2022 14:45
Son dakika haber... Eşinin tabancayla başından vurduğu Ezgi'nin beyin ölümü gerçekleşti

Son dakika haberler... İZMİR'in Konak ilçesinde, Ezgi Özarslan (31) boşanma aşamasındaki eşi D.Ö. tarafından çalıştığı iş yerinde başından tabancayla vuruldu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, Ezgi Özarslan (31) boşanma aşamasındaki eşi D.Ö. tarafından çalıştığı iş yerinde başından tabancayla vuruldu. Olayın ardından kaçan şüpheli D.Ö.'yü yakalama çalışmaları sürerken, 3 gündür hastanede tedavi gören Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Olay, 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. D.Ö., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında bilinmeyen sebeple başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö., belinden çıkardığı tabancayla Özarslan'ın başına ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatılırken, Özarslan'ın, bugün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞÜPHELİ İKİ OLAYLA GÜNDEME GELDİ

Öte yandan, şüpheli D.Ö.'nün 2 farklı olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Geçen 13 Mayıs'ta Derya Kılıç'ın (25) Akın Simav Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın terasından düşüp ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili tutuklanan D.Ö., Kılıç'ın terastan dengesini kaybedip düştüğünü söylemesi üzerine serbest bırakılmıştı. D.Ö. hakkında, geçen 12 Nisan'da da Kılıç ile ev arkadaşını tehdit ettiği gerekçesiyle İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.


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Kaynak: DHA

Mersinli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eşinin tabancayla başından vurduğu Ezgi'nin beyin ölümü gerçekleşti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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