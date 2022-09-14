İzmir haberi! İzmir'de kumar oynayan 91 kişiye 165 bin 529 lira ceza - Son Dakika
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İzmir haberi! İzmir'de kumar oynayan 91 kişiye 165 bin 529 lira ceza

14.09.2022 13:12
İzmir haberi! İzmir'de kumar oynayan 91 kişiye 165 bin 529 lira ceza

İzmir gündem haberi | İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 91 kişiye toplam 165 bin 529 lira ceza kesildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı belirlenen 91 kişiye toplam 165 bin 529 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Yaka mahallelerinde tombala oynatıldığı bilgisini alıp, harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, 12-14 Eylül'de operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda suçüstü yakalanan 91 kişiye, toplam 165 bin 529 lira ceza uygulandı. İşletme sahipleri Ö.I. ve S.S. ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Bornova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberi! İzmir'de kumar oynayan 91 kişiye 165 bin 529 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberi! İzmir'de kumar oynayan 91 kişiye 165 bin 529 lira ceza - Son Dakika
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