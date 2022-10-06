İzmir haberi! İzmir'de oğlunu öldüren baba yakalandı - Son Dakika
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İzmir haberi! İzmir'de oğlunu öldüren baba yakalandı

06.10.2022 19:21

İzmir haber... İzmir'de oğlunu öldüren baba yakalandıİZMİR İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı oğlunu kahvaltı sofrasında tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan cinayet şüphelisi baba, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de oğlunu öldüren baba yakalandı

İZMİR İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı oğlunu kahvaltı sofrasında tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan cinayet şüphelisi baba, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Millet Mahallesi 2575 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C. ile oğlu Kenan Cenikli (41), kahvaltı sofrasında otururken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba-oğul arasında kavga çıkarken, Y.C., oğlu Kenan Cenikli'ye tabancayla ateş ederek evden kaçtı. Kenan Cenikli kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinlerini durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede tabancayla vurulan Kenan Cenikli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenikli'nin cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi baba yakalandı

Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri cinayet mahallinde incelemelerde bulunurken, oğlunu tabancayla vurduktan sonra kaçan Y.C., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haberi! İzmir'de oğlunu öldüren baba yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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