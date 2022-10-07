İzmir haberi: İzmir'de 'ölüm tehdidi' şikayetinde bulunan kadın avukat sayısı 100'e ulaştı - Son Dakika
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İzmir haberi: İzmir'de 'ölüm tehdidi' şikayetinde bulunan kadın avukat sayısı 100'e ulaştı

07.10.2022 14:08
İzmir haberi: İzmir'de 'ölüm tehdidi' şikayetinde bulunan kadın avukat sayısı 100'e ulaştı

İzmir haber... İZMİR Barosu'na kayıtlı kadın avukatlara ölüm tehdidi içeren mesajlar gelmeye devam ediyor.

İZMİR Barosu'na kayıtlı kadın avukatlara ölüm tehdidi içeren mesajlar gelmeye devam ediyor. Avukatlara mesaj gönderilmesini DHA'nın gündeme getirmesinin ardından, yaklaşık 100'e yakın kadın avukat, İzmir Barosu'na ulaşarak tehdit aldıklarını bildirdi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, soruşturmanın takipçisi olacaklarını söyledi.

İzmir Barosu'na kayıtlı 2 kadın avukata aynı telefon numarasından, içerisinde tıbbi terimlerin de yer aldığı ölüm tehdidi içeren mesajlar gönderildi. Avukatlar, durumu İzmir Barosu'na bildirdi. Baro, konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Daha fazla mağdurun olabileceği ihtimaliyle, Baro tarafından diğer avukatlara da SMS gönderilip, tehdit içerikli mesajlar alan başka avukatlar varsa durumu bildirmeleri istendi. Konunun DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından, İzmir Barosu'na ulaşan yaklaşık 100'e yakın kadın avukatın tehdit mesajının kendilerine de gönderildiğini söyledi.

'KONUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Konuyla ilgili soruşturma sürerken bir açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, bu tür durumlarda genelde mağdur olan meslektaşlarının il barolarına konuyla ilgili başvurularını yaptıklarını belirtip, "Biz de dün itibariyle bu konuyla ilgili başvuruları almaya başladık. Konuyla ilgili etkin ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi ve şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için il barolarımızla da sürekli irtibatta olarak, konunun yakından takipçisi olacağız" dedi.

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Kaynak: DHA

İzmir, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberi: İzmir'de 'ölüm tehdidi' şikayetinde bulunan kadın avukat sayısı 100'e ulaştı - Son Dakika

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