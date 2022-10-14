İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu madde kullanan ve düzeneğin nasıl yapıldığını anlatan bir kişiyle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli salıverildi - Son Dakika

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