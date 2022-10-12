Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün saat 18.30 sıralarında devriye görevi esnasında Onur Mahallesi 7334 sokak üzerinde elinde kırmızı poşet bulunan bir kişiden şüphelendi. Polisin kendisine doğru geldiğini anlayan şüpheli, elindeki poşeti atarak yaya olarak kaçmaya başladı. Ara sokaklara kaçan şüpheli, yaklaşık 2 kilometre süren kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan kimlik incelemesinde adının O.K. olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir haberi: İzmir'de uyuşturucu taciri nefes kesen takiple yakalandı - Son Dakika

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