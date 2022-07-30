Son dakika haberleri! Yemek siparişlerini sahte paralarla ödeyen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Yemek siparişlerini sahte paralarla ödeyen 2 şüpheli tutuklandı

30.07.2022 09:28

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Çiğli ilçesinde farklı iş yerlerinden yemek siparişleri verip, siparişi getiren motosikletli kuryelere sahte para veren 2 şüpheli, tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde farklı iş yerlerinden yemek siparişleri verip, siparişi getiren motosikletli kuryelere sahte para veren 2 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çiğli ilçesinde yemek satışı yapan iş yerlerine farklı günlerde telefonla sipariş verip, gelen motosikletli kuryelere sahte para verilmesi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Zanlıların H.O ve A.C.K, olduğunu belirleyen ekipler, 2 şüpheliyi piyasaya sürmeye hazırlandıkları sahte 100'lük banknotlarla yakaladı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Yemek siparişlerini sahte paralarla ödeyen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Yemek siparişlerini sahte paralarla ödeyen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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