Son dakika haberi | İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya operasyon: 16 gözaltı

İZMİR merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve örgütle iletişim sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin, daha önceden tespit ettiği İzmir'in yanı sıra İstanbul, Manisa ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, birçok örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.