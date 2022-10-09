İzmir haberi... Karabağlar Belediyesi, Kafasından Darbe Alan 60 Yaşındaki Caretta Caretta'nın Bakımını Üstlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberi... Karabağlar Belediyesi, Kafasından Darbe Alan 60 Yaşındaki Caretta Caretta'nın Bakımını Üstlendi

09.10.2022 11:16
İzmir haberi... Karabağlar Belediyesi, Kafasından Darbe Alan 60 Yaşındaki Caretta Caretta'nın Bakımını Üstlendi

İzmir gündem haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ile Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İzmir Körfezi’nde kafasına bir teknenin pervanesi çarptığı tahmin edilen, 50 ile 60 yaş arasındaki Caretta Caretta türü deniz kaplumbağasının bakımını üstlendi. Caretta Caretta’nın radyolojik muayenesinde kırık tespit edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ile Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nde kafasına bir teknenin pervanesi çarptığı tahmin edilen, 50 ile 60 yaş arasındaki Caretta Caretta türü deniz kaplumbağasının bakımını üstlendi. Caretta Caretta'nın radyolojik muayenesinde kırık tespit edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ile Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü birlikte İzmir Körfezi'nde kafasına bir teknenin pervanesi çarptığı tahmin edilen, Caretta Caretta türü deniz kaplumbağasının bakımını üstlendi. Kafasından darbe alan Caretta Caretta'nın 50-60 yaş aralığında, 80 kilogram ve dişi olduğu öğrenildi. Bir gözü kapalı olan kaplumbağanın radyolojik muayenesinde kırık tespit edildi, hemen gerekli tedavi işlemlerine başlandı.

Caretta Caretta sağlığına kavuşuncaya kadar, Karabağlar Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi'nde gözetim altında tutulacak ve tedavisine burada devam edilecek.

YORUMLAR
500
İzmir haberleri: İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı İzmir haberleri: İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı İzmir haberleri! Başkan Soyer, Buca Cezaevini meclis gündemine getiriyor İzmir haberleri! Başkan Soyer, Buca Cezaevini meclis gündemine getiriyor
Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Belediyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberi... Karabağlar Belediyesi, Kafasından Darbe Alan 60 Yaşındaki Caretta Caretta'nın Bakımını Üstlendi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:57 Kiraların yüzde 200 arttığı Gaziantep'te ev sahiplerinden 'polis kiracı' şartı! İşte bunun nedeni...
11:39 Formula 1'de Japonya'daki yarışı kazanan Max Verstappen şampiyonluğunu garantiledi
11:35 Kartal sahil yolunda feci kaza! İkiye bölünen otomobilden sağ kurtuldu
11:20 Servisin altında kalan motosikletlini can verdiği feci kaza kameraya yansıdı
11:04 Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural 2 gece 3 gün sürecek düğünle evleniyor
10:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yaptırım tehdidi: Umarım uygulamak zorunda kalmayız
10:53 Alev alev yanan cipi, "Patlamasını bekliyoruz" diyerek görüntüledi
10:50 Bülent Arınç'tan Bakan Nureddin Nebati'nin 'epistemolojik kopuş' sözlerine gönderme: Anlamı nedir diye düşünüyorum
10:34 Giresunspor tarafı Beşiktaş maçında ofsayt nedeniyle iptal edilen gole isyan etti: Maç oynanırken kural mı değişti?
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 13:12:01. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir haberi... Karabağlar Belediyesi, Kafasından Darbe Alan 60 Yaşındaki Caretta Caretta'nın Bakımını Üstlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement