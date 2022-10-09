İzmir haberi... Karabağlar Belediyesi, Kafasından Darbe Alan 60 Yaşındaki Caretta Caretta'nın Bakımını Üstlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ile Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nde kafasına bir teknenin pervanesi çarptığı tahmin edilen, 50 ile 60 yaş arasındaki Caretta Caretta türü deniz kaplumbağasının bakımını üstlendi. Caretta Caretta'nın radyolojik muayenesinde kırık tespit edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ile Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü birlikte İzmir Körfezi'nde kafasına bir teknenin pervanesi çarptığı tahmin edilen, Caretta Caretta türü deniz kaplumbağasının bakımını üstlendi. Kafasından darbe alan Caretta Caretta'nın 50-60 yaş aralığında, 80 kilogram ve dişi olduğu öğrenildi. Bir gözü kapalı olan kaplumbağanın radyolojik muayenesinde kırık tespit edildi, hemen gerekli tedavi işlemlerine başlandı.

Caretta Caretta sağlığına kavuşuncaya kadar, Karabağlar Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi'nde gözetim altında tutulacak ve tedavisine burada devam edilecek.