İzmir haberi! Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İzmir haberi! Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

15.10.2022 13:46
İzmir haberi! Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı

İzmir haberine göre Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Ayvaz'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Uğurlar köyündeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine taşındı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine baş sağlığı diledi.

Törende, bir yakını tarafından Ayvaz'ın tabutunun başına getirilen 4 yaşındaki kızı Asel Meva bir süre babasının tabutuna dokundu.

Ayvaz'ın cenazesi, Bartın Müftüsü Ömer Keskin'in kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Ayvaz'ın yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, hayatını kaybeden maden işçisi Selçuk Ayvaz'ın eşinin hamile olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberi! Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberi! Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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