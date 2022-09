İzmir haberleri | AK Parti ve MHP, İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle AK Parti ve MHP il başkanları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu programına, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin'in yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve partililer katıldı. Sürekli ve Şahin'in anıta çelenk bırakmasının ardından her 2 partiden yazılı açıklama yapıldı. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli imzasıyla yapılan açıklamada, " 9 Eylül, Türk Milleti'nin tüm ruh ve bağımsızlık şuuruyla verdiği kurtuluş mücadelesinin son durağıdır. Kahraman Türk Ordusu'nun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında İzmir'in düşman işgaliyle başlayan bir hürriyet mücadelesinin, bir kurtuluş hikayesinin vuslatıdır. Zafer günüdür. 9 Eylül, yokluk içinde, kağnıyla taşıdığı cephaneyi ıslanmasın diyerek bebeğinin örtüsüyle örten anaların zafer günüdür. Hayvan yetişmediğinde, karda kışta kendisini kağnılara koşan Türk milletinin eseridir. Bu milletin, vatanını ve mukaddesatını canı pahasına savunduğu ve bugüne taşıdığı; şark meselesinin, Batı'nın ihtirasıyla çözülemeyeceğini dünyaya gösteren olağanüstü bir tarihtir. Bu tarihi özümseyerek anmanın ve kutlamanın sorumluluğu da büyüktür. Çünkü bu tarih, ellerinde oyuncak etmek istedikleri Türk Milleti'nin teslim olmadığı; yağmalanarak sömürülmek istenen vatan topraklarının teslim edilmediği bir savaşın zafer vesikasıdır" denildi.

'BU ZİHNİYETİ KABUL ETMİYORUZ''Barışın ikinci yüzyılı' yazılı afişlere de tepki gösterilen açıklamada "9 Eylül için 'Barışın 2'nci yüzyılı' diyenler, o gün topraklarımızdan söküp attığımız düşmanın kin ve nefretini ne kadar diri tuttuğunu göremeyenlerdir. Uluslararası anlaşmaları, hukuku dahi yok sayarak tehditkar tutumlarını saklambaç oynar gibi sergileyenleri görmezden gelenlerdir. Bugün Yunanistan 'ın tavrı budur. 9 Eylül'de bu fotoğrafı yok sayarak, sözde barış mesajları vermek gaflettir. İzmir'de Kadifekale şehitliğinde, Anadolu'nun dört yanında toprağın altında, başında bir taşı olmadan yatan şehitlerimizin kemiklerini sızlatan bu zihniyeti kabul etmiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı şehrin reklam alanlarına barış yazarken, Yunanistan'ın silahlı kuvvetler üzerinden sergilediği asıl amacını bilmiyor olmasına da inanmıyoruz. Ana muhalefet; bu diplomasiyi, dik duruşu benimsemediği gibi; karşı saftan yana bir tavır ortaya koymaktadır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Şiddetle reddediyoruz ve esefle karşılıyoruz. Bunu yüce milletimizin takdirine bırakıyoruz. Hiçbir kuvvet; bizim olana gözünü dikemez. Tehdit edemez; elini uzatamaz. Hiç kimse hangi şartta ve tarihte olursa olsun milli mücadelenin ve milli iradenin karşısına dikilemez. Herkes bunu böylece bilsin. Anlamamakta direnenler de 9 Eylül'ün 100'üncü yılını kutladığımız bugün, elini vicdanına koyarak tarihe bir kez daha baksın. İzmir o ruhu ciğerlerine kadar yaşıyor" ifadelerine yer verildi."İzmir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, düşman da olsa bir milletin bayrağını çiğnetmediği şehirdir" vurgusu yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi: "İzmir, aynı zamanda milletimizin o düşmanın cenderesinden kurtulduğu, vatan topraklarını sömürge yapmak isteyenlere son sözü söylemenin onurunu da taşıyan şehirdir. En vahimi de şudur ki, adında Cumhuriyet'i ve halkı taşıyan bir partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, başkanı olduğu şehrin Kurtuluş Savaşı'ndaki yerini ve önemini de yok saymaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarıyla vatan uğruna canını hiçe sayan aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Emanetleri emanetimizdir."'KURTULUŞUN KUTLU OLSUN İZMİR'MHP İl Başkanı Veysel Şahin imzalı açıklamada ise, "Kurtuluş Savaşı'nı başlatan İzmir'in işgali yine İzmir'in kurtuluşuyla son bulmuş, zaferimiz adını 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuyla taçlandırmıştır. Bu zafer ve İzmir'in kurtuluşu, Üsküp 'ten Buhara'ya; Kazan'dan Halep'e kadar bütün Türklüğün kurtuluşu ve zaferi; emperyalizm tarafından ezilen bütün milletlerin de kurtuluşunun simgesi olmuştur. İzmir Büyük Türk Zaferi'nin öznesi, kurtuluşumuzun ülküsü ve Türk'lüğün İstiklal sembolü olan bir şehirdir. Kurtuluşumuz 100'üncü yılında da 1000'inci yılında da her zaman coşkuyla, milli şuurla ve celadetle kutlanacak ve bu manayı anlamayanları da tarihin çöplüğüne atacaktır. Kurtuluşun kutlu olsun İzmir" denildi.