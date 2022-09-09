İzmir haberleri | AK Parti ve MHP, İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle AK Parti ve MHP il başkanları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu programına, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin'in yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve partililer katıldı. Sürekli ve Şahin'in anıta çelenk bırakmasının ardından her 2 partiden yazılı açıklama yapıldı. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli imzasıyla yapılan açıklamada, " 9 Eylül, Türk Milleti'nin tüm ruh ve bağımsızlık şuuruyla verdiği kurtuluş mücadelesinin son durağıdır. Kahraman Türk Ordusu'nun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında İzmir'in düşman işgaliyle başlayan bir hürriyet mücadelesinin, bir kurtuluş hikayesinin vuslatıdır. Zafer günüdür. 9 Eylül, yokluk içinde, kağnıyla taşıdığı cephaneyi ıslanmasın diyerek bebeğinin örtüsüyle örten anaların zafer günüdür. Hayvan yetişmediğinde, karda kışta kendisini kağnılara koşan Türk milletinin eseridir. Bu milletin, vatanını ve mukaddesatını canı pahasına savunduğu ve bugüne taşıdığı; şark meselesinin, Batı'nın ihtirasıyla çözülemeyeceğini dünyaya gösteren olağanüstü bir tarihtir. Bu tarihi özümseyerek anmanın ve kutlamanın sorumluluğu da büyüktür. Çünkü bu tarih, ellerinde oyuncak etmek istedikleri Türk Milleti'nin teslim olmadığı; yağmalanarak sömürülmek istenen vatan topraklarının teslim edilmediği bir savaşın zafer vesikasıdır" denildi.