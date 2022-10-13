İzmir haberleri... Çeşme'de ritim terapisi çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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İzmir haberleri... Çeşme'de ritim terapisi çalıştayı düzenlendi

13.10.2022 14:07

İzmir haberi... Kas ritmini taklit ederek önleyici ve destekleyici tedavilerde kullanılmak üzere geliştirilen Matrix Ritim terapisi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir termal tesiste dünyanın farklı bölgelerinden gelen uzman sağlıkçılara tanıtıldı.

Kas ritmini taklit ederek önleyici ve destekleyici tedavilerde kullanılmak üzere geliştirilen Matrix Ritim terapisi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir termal tesiste dünyanın farklı bölgelerinden gelen uzman sağlıkçılara tanıtıldı.

Almanya'nın Münih kentinde bulunan Dr. Randoll Enstitüsü tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Matrix Ritim Terapisi Çalıştayı'na Hindistan, İngiltere, Almanya, Avusturya, Bahreyn ve Türkiye'den doktor, fizyoterapist ve veterinerler katıldı.

Adını taşıyan enstitüye başkanlık yapan Dr. Ulrich Randoll, çalıştayda yaptığı konuşmada Matrix Ritim terapisi ile Türkiye'nin termal su ve hamamını buluşturmak amacıyla bilim insanları ve sağlık çalışanlarıyla bir termal otelde bir araya geldiklerini söyledi.

Geliştirdikleri terapinin dünyanın birçok noktasında kullanıldığına işaret eden Randoll, Almanya ve Avusturya'daki kür merkezlerinde sosyal güvence kapsamında uygulanan terapi için Türkiye'nin de önemli bir potansiyeli bulunduğuna işaret etti.

Enerji Tıbbı Akademisi Başkanı Dr. Mustafa Erşin ise Matrix Ritim terapisinin Türkiye'de daha çok spor fizyoterapisi alanında kullanıldığını belirtti.

Özellikle serebral palsi hastalığı ile iyileşmeyen yaralar ve kırıklarda bu terapi sayesinde olumlu sonuçlar aldıklarını aktaran Erşin, "Diş ve çene sıkma, bel problemleri, boyun problemlerinde de son derece etkili bir yöntem olduğu için halkımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberleri... Çeşme'de ritim terapisi çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

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