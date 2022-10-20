İzmir haberleri: CHP İzmir'den Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na "Buca Cezaevi Alanı" Tepkisi: "İzmir'e ve Buca'ya İhanettir"

Haber: ABDULLAH ÇELEBİ-Kamera: KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yıkılan Buca Cezaevi arazisi için askıya çıkardığı imar planlarına tepki gösterdi. Bakanlığın planlarda 78 bin 208 metrekarelik alanın 69 bin 900 metrekarelik kısmını inşaat alanı olarak belirlediğine dikkat çeken CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Bakanlığın bu planını savunmak, yeşil alanı yarı yarıya azaltan, inşaat alanını 2 katına çıkartan bu plana destek vermek İzmir'e ve Buca'ya ihanettir" dedi.

İzmir'de 1959'da açılan ve 30 Ekim Depremi'nin ardından yıkılan İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu (Buca Cezaevi) arazisiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni imar planlarına bir tepki de CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan geldi.

"BETONLAŞMA ORANI İKİ KAT ARTIYOR"

TMMOB, siyasi partiler, odalar ve sendikaların yeşil alan ve park olması için çağrı yaptığı Buca Cezaevi arazine bugün partililer ile birlikte giden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bakanlığın yeni planlarında yeşil alan miktarının çok düşük olduğuna dikkat çekti. Yücel şöyle konuştu:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Buca Belediyesi'nin Buca Cezaevi alanıyla ilgili tavrı ve planı nettir. Buca Cezaevi alanının yeşil alan ve yer altı otoparkı olmasını, ticaret ve konut alanlarının kaldırılmasını ve betondan kurtarılmasını istiyoruz. Bizim açımızdan, bu işin, aması, fakatı, AVM'si, ticarethanesi, konutu yoktur. Buca Cezaevi alanında konut, ticarethane, AVM, her ne şekilde olursa olsun beton istemiyoruz. Bazı şark kurnazları, yıllar önce üstelik de AKP'li bakanlığın ve zamanın AKP'li ilçe belediye başkanının isteğiyle ve o zamanki AKP yöneticilerinin hiç ses çıkarmadığı; içinde AVM'nin de yer aldığı planları kullanarak kafa karıştırmaya, kendi yaratmaya çalıştıkları rantı gizlemeye, o güzelim alanı betona kurban etmeye hazırlanıyor. AKP'nin İzmir'e yutturmaya çalıştığı plana çok kısaca bakalım. Buca Cezaevi alanı toplam 78 bin 208 metrekaredir. Şu anda yürürlükte bulunan imar planı 2003 yılında yapılmış ve toplam inşaat alanı, yani betonlaşacak alan 36 bin 870 metrekaredir. AKP iktidarının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu yıl yaptığı ve AKP'li milletvekillerinin çığırtkanlık yaparak savunduğu imar planındaki toplam inşaat alanı 69 bin 900 metrekaredir. Yani AKP, 'AVM imarını kaldırıyoruz' diye süsleyerek, püsleyerek, makyajlayarak değiştirmeye çalıştığı imar planıyla, Buca Cezaevi alanındaki betonlaşma oranını tamı tamına 2 katı arttırmış durumdadır."

"BAKANLIK YEŞİL ALANI YARI YARIYA AZALTIYOR"

Buca Cezaevi alanı ile ilgili planlarda yeşil alan miktarının oldukça düşük olduğunu vurgulayan Yücel, şunları söyledi:

"2003 yılındaki planda bile 20 bin 400 metrekare yeşil alan varken, bakanlığın 2022 yılında yaptığı imar planında yeşil alan 11 bin 800 metrekareye düşürülüyor. Bakanlığın hazırladığı imar planı, Buca Cezaevi'ndeki yeşil alanı yarı yarıya azaltıyor. Sen AVM imarını kaldırdık derken, ticaret ve konut imarını iki katına çıkarıyorsun. Yeşil alanı yarı yarıya düşürüyorsun. ve sanki İzmirli safmış, çıkardıkları bu gürültüye, yürütülen bu yalan kampanyasına inanacakmış gibi, Buca'nın bağrına saplayacakları beton hançerini ballandıra ballandıra anlatıyorlar. AKP kafası, bir yerde rant ve inşaat alanı bulduysa, direkt hedefe kitleniyor. AKP zihniyetinde, beton ve inşaat rantı, halkın ve kamunun yararına olacak işlerden çok daha önce geliyor. Söz konusu İzmir olunca, AKP iktidarı her zaman olduğu gibi İzmir'in yararına, İzmirlilerin isteğine bakmıyor. İzmir'e şaşı bakmaya devam ediyor."

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DE PLAN HAZIRLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edilen imar planıyla ilgili bilgi veren Yücel, şöyle devam etti:

"İzmir Büyükşehir Belediyemiz, alanın yeşil alan, rekreasyon alanı ve yeraltı otoparkı olarak planlandığı yeni bir planı büyükşehir belediye meclisinde kabul etti. Bu planda, bakanlığın istediği ticaret ve konut alanı tamamen kaldırılıyor. Yeşil alan 45 bin metrekareye çıkarılıyor. Böylece alan betondan, inşaattan ve ranttan kurtarılıyor ve Bucalılara hediye ediliyor. Büyükşehir belediyemizin hazırladığı planla, alanın tamamı yeşil alana dönüştürülüyor. Bu alandaki rant, tamamen Bucalılara kazandırılıyor ve AKP'nin, Buca'nın kalbine hançer saplamak istemesine, büyükşehir belediyemizin hazırladığı planla dur deniliyor. Buca Cezaevi alanını, yeşil alanından çalarak betona gömmek isteyen AKP'liler bilsin ki ne biz ne de İzmir halkı konuyu çarpıtmalarına izin vermeyeceğiz. Buca cezaevi ile ilgili, bakanlığın askıya çıkardığı plan; beton planıdır, inşaat planıdır, rant planıdır ama asla yeşil alan planı değildir. İzmir'in gözünün içine baka baka, bakanlığın bu planını savunmak, yeşil alanı yarı yarıya azaltan, inşaat alanını 2 katına çıkartan bu plana destek vermek İzmir'e ve Buca'ya ihanettir. CHP İzmir il örgütü olarak bizler de İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve Buca Belediyemiz de bakanlığın askıya çıkardığı beton planına karşı hukuki yollarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm İzmirlileri, odaları, sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi partileri, Buca'nın hakkına sahip çıkmaya, AKP'nin beton planına karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Tüm Bucalı hemşehrilerimizi de bu rant projesine dur demek için bakanlığın planlarına askı süresi içerisinde itiraz etmeye davet ediyoruz. "