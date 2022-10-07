İzmir haberleri! CHP'li Foça Belediye Başkanına 6 yıl 9 ay hapis talebi - Son Dakika
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İzmir haberleri! CHP'li Foça Belediye Başkanına 6 yıl 9 ay hapis talebi

07.10.2022 17:18
İzmir haberleri! CHP'li Foça Belediye Başkanına 6 yıl 9 ay hapis talebi

İzmir haberi: İzmir'de organize suç örgütüne yönelik dava çerçevesinde Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün diğer 59 sanıkla birlikte yargılandığı davada, sanıklar hakkında istenilen cezaları açıklayan savcı, Gürbüz hakkında ise 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya...

İzmir'de organize suç örgütüne yönelik dava çerçevesinde Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün diğer 59 sanıkla birlikte yargılandığı davada, sanıklar hakkında istenilen cezaları açıklayan savcı, Gürbüz hakkında ise 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.

Elebaşılığını Binali Camgöz'ün yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik dosya ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme' iddiasına ilişkin dosyanın birleştirildiği ve 60 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken, Foça Belediye Başkanı Gürbüz ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklar hakkında hazırlanan esasa ilişkin mütalaasını mahkeme heyetine sunan savcı, sanıklardan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz hakkında 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 1 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti. İddia makamı, diğer 59 sanık hakkında da 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan hapis cezaları talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını hazırlamaları için süre verirken, yurtdışında yakalanan Binali Camgöz'ün iadesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Fatih Gürbüz, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haberleri! CHP'li Foça Belediye Başkanına 6 yıl 9 ay hapis talebi - Son Dakika

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