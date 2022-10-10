Mahkeme, 5 yaşındaki Eymen'i işkence ederek öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını kabul etmedi - Son Dakika
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Mahkeme, 5 yaşındaki Eymen'i işkence ederek öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını kabul etmedi

10.10.2022 15:58
Mahkeme, 5 yaşındaki Eymen'i işkence ederek öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını kabul etmedi

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi, 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ormanda ölü bulunması hakkında annesi ile erkek arkadaşına verilen ayrı ayrı olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet ve 68 yıl 2 ay hapis cezalarına yapılan itirazları kabul etmedi. İtirazları inceleyen 1. Ceza Dairesi, "nitelikli kasten öldürme", "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "eziyet" suçlarından verilen cezaların usule ve esasa uygun olduğu görüşünü bildirdi.

1. Ceza Dairesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sanık avukatlarının karara itirazı ve kararın resen incelemeye tabi olması nedeniyle dosyayı değerlendirdi.

1. CEZA DAİRESİ, KARARA İTİRAZLARI REDDETTİ

İtirazları inceleyen daire, sanıklar hakkında, "nitelikli kasten öldürme", "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "eziyet" suçlarından verilen cezalarda usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğunu görüşünü bildirdi. Daire, cezaların kanuni bağlamda uygulandığına hükmederek istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddini kararlaştırdı.

İstinaf, 5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını reddetti

5 YAŞINDAKİ EYMEN'İN CESEDİ ORMANDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Eskişehir'de yaşayan Z.Ç, yeğeni Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in 5 yaşındaki Eymen Durak'a şiddet uyguladığını, cinsel yönden çocuğu istismar ettiklerini, çocuğun video görüntülerinde ve görüntülü konuşmalarda vücudunda darp izleri gördüğünü ve sağlığından endişe ettiğini belirterek, polise başvurmuş, şüpheliler İzmir'de gözaltına alınmıştı.

İTİRAF ETTİLER

Durak ve Elçetin'in itirafının ardından 1 Eylül 2019'da ormanlık alanda çocuğun toprağa gömülü cesedi bulunmuştu.
Mahkeme heyeti, Mine Durak'a "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e ise "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "eziyet" suçundan da 6 yıl hapis cezası vermişti. Yeterli, kesin ve inandırıcı bir delil ya da Adli Tıp Kurumundan elde edilmiş bir rapora ulaşılmadığı gerekçesiyle sanıkların "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan ise beraati kararlaştırılmıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Mine Durak'ın cezai ehliyetine ilişkin eksik inceleme yapıldığı, diğer sanık Serkan Elçetin hakkında da cep telefonunun Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek bilirkişi incelemesi yapılmadığı gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

İstinaf, 5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını reddetti

CİNSEL İSTİSMAR CEP TELEFONUNDA TESPİT EDİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığından gelen cep telefonuna ilişkin bilirkişi raporunda Serkan Elçetin'e ait cep telefonunda 2 sanığın da maktul Durak'a yönelik "cinsel istismar" suçunu işlediğini gösteren videolar bulunduğu, D.G. isimli kişinin de maktulle ilgili cinsel içerikli mesajlarının tespit edildiği belirtilmişti. Yeniden yapılan yargılamada İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Mine Durak'a "Alt soyu olan çocuğuna yönelik olarak bir suçu gizleme düşüncesi ile de diğer sanık ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçunu öz annesi iken birden fazla kez cebir ve tehdit kullanmak suretiyle zincirleme olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle de 67 yıl 6 ay, "eziyet" suçundan da 8 yıl hapis cezası vermişti.

İstinaf, 5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını reddetti

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanık Serkan Elçetin'in ise Eymen'e yönelik "bir suçu gizleme düşüncesi ile de diğer sanık ve ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçunu birden fazla kez cebir ve tehdit kullanmak suretiyle zincirleme olarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle 67 yıl 6 ay ve "eziyet" suçundan da 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

İstinaf, 5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını reddetti
YORUMLAR (1)
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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceza Dairesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme, 5 yaşındaki Eymen'i işkence ederek öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını kabul etmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahkeme, 5 yaşındaki Eymen'i işkence ederek öldüren anne ve sevgilisinin itirazlarını kabul etmedi - Son Dakika
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