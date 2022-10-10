İzmir 3. sayfa haberi | İzmir açıklarında 42 göçmen yakalandı, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir 3. sayfa haberi | İzmir açıklarında 42 göçmen yakalandı, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

10.10.2022 20:56
İzmir 3. sayfa haberi | İzmir açıklarında 42 göçmen yakalandı, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir habere göre İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalanırken, Menderes ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalanırken, Menderes ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı tarafından saat 02.10'da Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 42 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 04.40'ta ise Menderes ilçesi açıklarında lastik bottaki motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 14 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme, İzmir, Saat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir 3. sayfa haberi | İzmir açıklarında 42 göçmen yakalandı, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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