Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı tarafından saat 02.10'da Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 42 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 04.40'ta ise Menderes ilçesi açıklarında lastik bottaki motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 14 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme, İzmir, Saat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir 3. sayfa haberi | İzmir açıklarında 42 göçmen yakalandı, 14 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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