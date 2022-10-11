Yunanistan'ın ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan'ın ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

11.10.2022 19:26
Yunanistan'ın ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 22.35'te, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi aldı. Görevlendirilen ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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