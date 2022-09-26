İZMİR'DE, 1 HAFTADA 343 KAÇAK GÖÇMEN, 6 ORGANİZATÖR YAKALANDI - Son Dakika
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İZMİR'DE, 1 HAFTADA 343 KAÇAK GÖÇMEN, 6 ORGANİZATÖR YAKALANDI

26.09.2022 11:40

İZMİR'in 8 ayrı ilçesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 343 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

İZMİR'in 8 ayrı ilçesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 343 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 11 Eylül - 19 Eylül arasında bir dizi operasyon yapıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bayındır'da 1, Çeşme'de 4, Foça'da 2, Menderes'te 3, Menemen'de 2, Seferihisar'da 3, Selçuk'ta 1 ve Urla'da 3 olmak üzere toplam 19 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildi. Yapılan operasyonlarda 343 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı. Kaçak göçmen geçişinde kullanılan 2 minibüs ve 2 otomobile el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. İşlemleri sonra adliyeye sevk edilen organizatörlerin tamamı tutuklandı.

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Menderes'te Yörük Şöleni Coşkusu Menderes'te Yörük Şöleni Coşkusu Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İZMİR'DE, 1 HAFTADA 343 KAÇAK GÖÇMEN, 6 ORGANİZATÖR YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE, 1 HAFTADA 343 KAÇAK GÖÇMEN, 6 ORGANİZATÖR YAKALANDI - Son Dakika
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