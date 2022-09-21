Son dakika haber | İZMİR'DE 16 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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Son dakika haber | İZMİR'DE 16 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

21.09.2022 22:27

Son dakika haberler: İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 16 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 16 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Akçay Caddesi Semt Garajı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta durmayan S.C. yönetimindeki 35 AUE 820 plakalı otomobil, ana yola bağlanmak isteyen ve ışıklarda dönüş alan H.B. yönetimindeki 35 M 8996 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışma sonrası savrulan minibüs, aynı yol üzerindeki bir motosiklete çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk kontrollerde minibüs sürücüsü S.C., içerisinde yolcu konumunda bulunan 14 kişi ve motosiklet sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklar ile atlattığı belirlendi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerden ana yola bağlanmak isteyen minibüsün ışıklarda dönüş yaparken, S.C. idaresindeki otomobilin hızlı bir şekilde kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra minibüse çarptığı görüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | İZMİR'DE 16 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | İZMİR'DE 16 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika
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