İzmir haberleri... İzmir'de 180 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İzmir haberleri... İzmir'de 180 Kaçak Göçmen Yakalandı

20.10.2022 10:56
İzmir haberleri... İzmir'de 180 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir gelişmesine göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 12 - 18 Ekim 2022 tarihleri arasında 5 ilçede 9 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti. Yapılan çalışmalarda 180 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 12-18 Ekim 2022 tarihleri arasında 5 ilçede 9 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti. Yapılan çalışmalarda 180 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, 12-18 Ekim 2022 tarihleri arasında Çeşme, Menderes, Menemen, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi için çalışma yürüttü. 9 ayrı olaya yapılan müdahale ile yasadışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 180 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: ANKA
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberleri... İzmir'de 180 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberleri... İzmir'de 180 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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