İzmir haberleri... İzmir'de 180 Kaçak Göçmen Yakalandı

Jandarma ekipleri, 12-18 Ekim 2022 tarihleri arasında Çeşme , Menderes, Menemen , Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi için çalışma yürüttü. 9 ayrı olaya yapılan müdahale ile yasadışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 180 kaçak göçmen yakalandı.

Kaynak: ANKA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

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