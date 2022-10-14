İzmir haberleri: İzmir'de aile sağlığı merkezinde korkutan yangın: 3'ü çocuk 13 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir haberleri: İzmir'de aile sağlığı merkezinde korkutan yangın: 3'ü çocuk 13 kişi kurtarıldı

14.10.2022 16:55
İzmir haberleri: İzmir'de aile sağlığı merkezinde korkutan yangın: 3'ü çocuk 13 kişi kurtarıldı

Edinilen İzmir haberine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk 13 kişi, itfaiye ekiplerince yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 5757 Sokakta bulunan 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında kazan dairesinden dumanlar çıktığını görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, itfaiye dumanların sardığı binaya müdahale etti. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar için yangın merdiveni uzatılırken, 3'ü çocuk 13 kişi itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle binadan tahliye edildi.

Alevler ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR

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İzmir haberi | İzmir'de aile sağlığı merkezinde korkutan yangın: 3'ü çocuk 13 kişi kurtarıldı İzmir haberi | İzmir'de aile sağlığı merkezinde korkutan yangın: 3'ü çocuk 13 kişi kurtarıldı Aile Sağlığı Merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Aile Sağlığı Merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kaynak: İHA

Karabağlar, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haberleri: İzmir'de aile sağlığı merkezinde korkutan yangın: 3'ü çocuk 13 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberleri: İzmir'de aile sağlığı merkezinde korkutan yangın: 3'ü çocuk 13 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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