İzmir haberleri! İzmir'de bir avukat tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı - Son Dakika
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İzmir haberleri! İzmir'de bir avukat tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı

13.10.2022 07:34
İzmir haberleri! İzmir'de bir avukat tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı

İzmir haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde avukat Abdullah Emrah Koyuncu, tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde avukat Abdullah Emrah Koyuncu, tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, avukat Koyuncu ile S.A. adlı kişi arasında, Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında S.A, Koyuncu'yu bıçak darbeleriyle yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Koyuncu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüpheli S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Emrah Koyuncu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberleri! İzmir'de bir avukat tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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