Alınan bilgiye göre, avukat Koyuncu ile S.A. adlı kişi arasında, Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Emrah Koyuncu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir haberleri! İzmir'de bir avukat tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı - Son Dakika

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