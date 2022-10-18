Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı

18.10.2022 20:10

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişinin toprak altında kaldığı ihbarı üzerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 2 saat devam eden arama çalışmalarından sonra herhangi bir ize rastlanılmayınca, ihbarı yapan kişinin madde etkisinde olduğu ortaya çıktı.

Saat 17.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7402 Sokak'ta bulunan toprak yığılı arazide meydana gelen olayda, 112'yi arayarak ihbarda bulunan Y.S., bir kişinin toprak altında kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

'Bir kişi toprak altında kaldı' ihbarıyla harekete geçen ekipler, bambaşka bir gerçekle karşılaştı

KÖPEKLER TEPKİ VERMEDİ

Bölge güvenlik çemberine alınırken, ekipler arama kurtarma köpekleriyle çalışma başlattı. Köpekler, enkaz altında kalma olayıyla ilgili herhangi bir tepki vermezken bölgede iş makineleri ile çalışmalar sürdürüldü.

'Bir kişi toprak altında kaldı' ihbarıyla harekete geçen ekipler, bambaşka bir gerçekle karşılaştı

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonuç vermezken, polis ekipleri tarafından sorgulanan ihbarcı, şüpheli ifadeler vermeye başladı. Şüpheli ifadeler üzerine polis ekipleri tarafından ihbarcının kısa süre önce uyuşturucu madde kullandığı ve maddenin etkisiyle hayal gördüğü iddia edildi. Y.S. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine ekipler yeniden normale döndü.

'Bir kişi toprak altında kaldı' ihbarıyla harekete geçen ekipler, bambaşka bir gerçekle karşılaştı
YORUMLAR
500
'Toprak altında biri var' diyerek ihbarda bulundu; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı 'Toprak altında biri var' diyerek ihbarda bulundu; polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri seferber oldu! Gerçek ise sonradan ortaya çıktı
Kaynak: İHA

İtfaiye, İzmir, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekipler 'Bir kişi toprak altında kaldı' ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 22:42:42. #1.11#
SON DAKİKA: Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement