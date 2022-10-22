İzmir haberi: İzmir'de bir kadın, iş yerinde başından vurulmuş halde bulundu

İzmir'de bir kadın, iş yerinde başından vurulmuş halde bulundu

İş yerinde öldürülen kadının cinayet şüphelisi eşi aranıyor

İZMİR - İzmir'de yakınları tarafından aranan kadın Bornova ilçesinde bulunan iş yerinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili cinayet şüphelisi koca, polis tarafından her yerde aranıyor.

Olay ilçeye bağlı Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir ayakkabı nakış atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının bir süredir haber alamadığı Hülya Şellavcı Yeğin'in yakınları, bir süredir haber alamadıkları kadını ararken, Yeğin'in sahibi olduğu atölyeyi kontrole gitti. Gece saatlerinde atölyeyi kontrol eden yakınları, Hülya Şellavcı Yeğin'i kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz kadının başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Şellavcı Yeğin'in cenazesi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi koca her yerde aranıyor

Öte yandan Şellavcı Yeğin'in ölümüyle ilgili, 6 ay önce evlendiği ve son 1 aydır da boşanmaya çalıştığı K.Y.'nin cinayet şüphelisi olarak arandığı öğrenildi. Öldürülen kadının tehdit nedeniyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu K.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı da ortaya çıktı. Hülya Şellavcı Yeğin cinayetiyle ilgili boşanmaya çalıştığı eşi K.Y.'nin arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.