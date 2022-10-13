Son dakika haberi... Seferihisar'da bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Seferihisar'da bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandı

13.10.2022 16:46

Son dakika haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir köpeğin, içinde bulunduğu kulübenin yakılması sonucu telef edildiği suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir köpeğin, içinde bulunduğu kulübenin yakılması sonucu telef edildiği suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turabiye Mahallesi'nde demir kafesli bir kulübenin üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığı ve kulübedeki hayvanın telef edildiği iddialarının sosyal medyada yayılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan araştırma sonucu şüphelinin Ö.F.B. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Köpeğin sahipleri adliye önünde bekledi

Zanlının sevk edildiği Seferihisar Adliyesi önünde, telef edilen köpeğin sahipleri Furkan Pınar, annesi Habibe Pınar ile hayvanseverler bekledi.

Furkan Pınar, "Şila" adını verdikleri köpeklerini çok sevdiklerini ifade ederek, "Olay ben iş yerindeyken gerçekleşmiş. Beni arkadaşım aradı 'Kulübesi yanıyor.' diye. Ben koşarak geldim iş yerimden ama olay çoktan olup bitmişti. Şila içeride yanarak can vermişti. Kimin yaptığını bilmiyorduk. 2-3 gündür kimin yaptığını arıyorduk. En sonunda polis ekiplerimiz bugün yakaladı. En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

Dava sürecini takip edeceklerini kaydeden Pınar, "Olayın bu şekilde kapanmasına müsaade etmeyeceğiz. Orada diri diri yakılan bir can var. Zanlı tutuklandı ama en ağır cezayı alması için davada şikayetçi olarak yerimi alacağım." dedi.

Habibe Pınar da adalete güvendiklerini belirtti.

Seferihisar Hayvan ve Doğa Dostları Derneği Üyesi Gül Aytuna ise olayı kabul edilemez bulduklarını, dernek olarak konunun takipçisi olacaklarını aktardı.

Soruşturma yürütülüyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Seferihisar ilçesinde pitbull cinsi bir köpeğin yanarak can vermesi olayıyla ilgili olarak, bir kısım yerel ve ulusal basında şüphelinin tespit edilemediği veya serbest bırakıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Necat Hepkon Caddesi'ndeki elektrik trafosunun arkasındaki köpek kulübesinde pitbull cinsi köpeğin yanarak can vermesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ö.F.B. isimli şahıs, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca 13.10.2022 tarihinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğince de aynı gün tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
İzmir haber... İzmir'de geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir haber... İzmir'de geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı Son dakika haberleri... İzmir'de kilitli kulübedeki köpeğin yakılarak telef olmasına ilişkin 1 tutuklama Son dakika haberleri... İzmir'de kilitli kulübedeki köpeğin yakılarak telef olmasına ilişkin 1 tutuklama CİNAYET, 17 YIL SONRA TANSİYON ALETİNDEKİ PARMAK İZİYLE ÇÖZÜLDÜ CİNAYET, 17 YIL SONRA TANSİYON ALETİNDEKİ PARMAK İZİYLE ÇÖZÜLDÜ
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Seferihisar, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Seferihisar'da bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:38 Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı
21:52 Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi
21:40 Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti
21:39 Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirim önergesinin aynısı Kahramanmaraş'ta AK Partililer tarafından gündeme alınmadan reddedildi
21:35 Fransa'da yeni rutin: Akaryakıt kuyruğunda beklemek! Mobil uygulamadan istasyon arıyorlar
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:35 Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı
20:14 Tekirdağ'da şaşkınlık yaratan olay! Genç kız, 3 gün kaldığı sığınaktan attığı çığlıklar sayesinde kurtuldu
20:03 Deprem uzmanından Van ve çevresine kritik uyarı: Son dönemlerde hareketlilik arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 23:02:23. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Seferihisar'da bir köpeğin yakılarak telef edilmesine ilişkin şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement