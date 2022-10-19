İzmir haberleri: İzmir'de dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak balkondan aşağı atan kadın, daha sonra da kendi evini yaktı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberleri: İzmir'de dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak balkondan aşağı atan kadın, daha sonra da kendi evini yaktı

19.10.2022 08:03
İzmir haberleri: İzmir'de dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak balkondan aşağı atan kadın, daha sonra da kendi evini yaktı

İzmir habere göre İzmir'in Buca ilçesinde iki katlı binada oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak sokağa attı.

İzmir'in Buca ilçesinde iki katlı binada oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak sokağa attı. Daha sonra da oturduğu evi yaktı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 04.00 sıralarında Buca ilçesi İnönü Mahallesi 677/4 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ve alkollü olduğu iddia edilen A.T., (40) evde bulunan eşyalarını ve dini içerikli kitapları yakarak sokağa attı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Oturduğu evi yaktı

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, sokakta yanmaya devam eden dini içerikli kitapları ve eşyaları söndürmeye çalışırken, A.T. balkona çıkarak evini yakacağını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri A.T.'nin bulunduğu daireye çıkarak psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadını ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan kadın, kapıyı kilitleyerek evini yaktı. Evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, evde oluşan yangını kısa sürede söndürerek, kontrol altına aldı. Öte yandan, A.T.'nin evini yaktıktan sonra bir koltuğa oturarak alevleri izlediği öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.T.'nin, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Ekipler 'Bir kişi toprak altında kaldı' ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı Ekipler 'Bir kişi toprak altında kaldı' ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı Son dakika haberi | İzmir'de evinde yangın çıkaran kadın gözaltına alındı Son dakika haberi | İzmir'de evinde yangın çıkaran kadın gözaltına alındı İzmir haber... İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı İzmir haber... İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haberleri: İzmir'de dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak balkondan aşağı atan kadın, daha sonra da kendi evini yaktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:00 Hamile kadının sözleri sosyal medyada olay oldu: Kocamın başkasıyla ilişkiye girmesine izin veriyorum
08:55 Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun, Rize'den fırlatılıp 561 km uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu
08:42 Hande Yener'den ilginç sözler: Estetik yaptırmak cep telefonu gibi bir şey
08:26 Donald Trump'ın 2 yıl önceki röportajının kayıtları ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi
08:21 Galatasaray'ın kupa mesaisi başlıyor! Seyrantepe'de rakip TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor
08:23 Siyasi partilere bütçeden ayrılan ödenek belli oldu! 5 siyasi parti toplamda 5 milyar lira alacak
08:01 Zeydan Karalar'dan ortalığı karıştıran iddia: Ceyhan ve Yumurtalık'ı Adana'dan kopartmaya çalışıyorlar
07:53 Doğum günü partisinde kurşun yağdı! Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
07:02 Düğünde halay kavgası çıktı! Ölü ve yaralılar var
06:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bakanlıklara binlerce yeni kadro açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 09:25:09. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir haberleri: İzmir'de dini içerikli kitapları ve eşyalarını yakarak balkondan aşağı atan kadın, daha sonra da kendi evini yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement