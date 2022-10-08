Son dakika 3. sayfa: İzmir'de doktora sopalı saldırı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: İzmir'de doktora sopalı saldırı

08.10.2022 13:03

Son dakika haberi... İzmir'de daha önce başka bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod verdiği hasta ve yakınları tarafından iş çıkışında sopalı saldırıya uğrayan Aile Hekimi Ekin Hürel Günay, taburcu edildi.

İzmir'de daha önce başka bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod verdiği hasta ve yakınları tarafından iş çıkışında sopalı saldırıya uğrayan Aile Hekimi Ekin Hürel Günay, taburcu edildi. Yüzü tanınmayacak hale gelen doktor, yaşadığı olayı anlattı.

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde bir hastanın başka bir doktorla tartışması nedeniyle beyaz kod veren Aile Hekimi Ekin Hürel Günay, bu olaydan bir ay sonra beyaz kod verilen hasta ve yanındaki iki kişinin sopalı saldırısına uğradı. İş çıkışı saldırganlar tarafından öldüresiye darp edilen 48 yaşındaki hekim, Ege Üniversitesi Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından tekerlekli sandalye ve boyunlukla taburcu edildi. Genç hekimin yüz ve gözündeki darp izleri dikkat çekti.

"Sağ gözüm net görmüyor"

Yaşadığı darp olayını anlatan Günay, "İş yerimden çıktıktan hemen sonra bir fırına girecektim. Aniden arkamdan darp edilmeye başlandım. Şahısların arasında, bir ay önce başka bir doktorla tartıştığı için beyaz kod verdiğim hasta vardı. Toplam üç kişilerdi ve ellerinde sopalar vardı. Kendimi savunmaya çalışsam da darbelerden yere düştüğümü hatırlıyorum. Bir süre sonrasını hatırlamıyorum. Darbelerin çoğu başıma yapıldı. Kafamda çok fazla yumru var. Göz çukurumda kırıklar oluşmuş. Bugün ise taburcu oldum. Genel anlamda kendimi iyi hissediyorum ama kırıklarımın iyileşmesi lazım. Sağ gözüm şu an net görmüyor. Doktorlar, kritik safhayı geçtiğimiz söylüyor ama kontrollerim devam edecek" dedi.

Daha önce beyaz kod vermişti

Saldırganların arasında bulunan kişinin daha önce beyaz kod verdiği hasta olduğunu yineleyen Günay, o olayı ise şu sözlerle anlattı: "Ben hastamı muayene ederken bağrışma duydum. Bu şahıs, doktorla tartışıyordu ve aynı şahıs bir yıl önce de doktora bağırıp çağırmıştı. Bunun üzerine kendisinin yanına gidip dışarıya çıkardım. Şahıs, öfkesini koridordayken bana yönlendirdi. Vurmaya çalıştı, küfürlü konuştu. Biz de polis çağırdık, şikayetçi olduk. Şahıs, ehliyet için başvurmuş, doktor da gözünde sorun olduğu için göz birimine yönlendirmiş. Tartışma da bu sebeple olmuş. Bir ay sonra da sopalarla saldırıya uğradım" diye konuştu.

"Beyaz kod verdiğimizde sorun düzelmiyor"

Sağlıkta şiddete ilişkin konuşan Günay, "Kanunlarımız yeterli. Sadece gerçekten harfiyle uygulanması gerek. Sağlıkta şiddette beyaz kodun yeterli olmadığını görüyoruz. Beyaz kod verdiğimizde sorun düzelmiyor. Beyaz kodu alan kişi kendini pişman hissetmiyor. Mesleğini yaptığı için insanları darp edemezsiniz. Şu an kamu davası açıldı. Ben de davanın takipçisi olacağım. Şahısların şu anda gözaltında olduğunu biliyorum" sözlerine yer verdi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı ileri sürülen S.A., F.A. ve S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Ege Üniversitesi, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İzmir'de doktora sopalı saldırı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: İzmir'de doktora sopalı saldırı - Son Dakika
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