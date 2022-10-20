Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında can salı ve lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir haberleri! İzmir'de geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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