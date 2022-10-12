İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

12.10.2022 10:24

İzmir haberler: İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama İzmir'de 86 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı Yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmek için İzmir'in Seferihisar ilçesine göçmen getirileceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, 86 düzensiz göçmen ve 5...

İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

İzmir'de 86 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı

İZMİR - Yasa dışı yollarla İtalya'ya geçmek için İzmir'in Seferihisar ilçesine göçmen getirileceği bilgisi üzerine operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, 86 düzensiz göçmen ve 5 organizatör şüphelisini yakaladı. Adliyeye sevk edilen organizatörler tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ekim günü İstanbul'dan Seferihisar İlçesi Doğanbey Mahallesi'ne, yasa dışı yollarla İtalya'ya gidecek göçmenlerin getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir İI Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı İHA destekli ekipler, şüpheli 1 kamyon, 1 minibüs ve 1 binek aracı havadan ve karadan takip etti. Takip edilen araçlar, Doğanbey - Gümüldür Karayolu üzerinde durdurulurken, yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen U.Ö., A.F.S., A.K., V.. ve F.Ö. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Araçlardan göçmenler çıktı

Jandarma ekipleri tarafından durdurulan 3 araç içerisinden, 69 Afganistan, 7 Suriye, 6 Mısır, 3 Filistin ve 1 İran olmak üzere toplam 86 düzensiz göçmen çıktı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Organizatörler tutuklandı

Öte yandan jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler U.Ö., A.F.S., A.K., V.. ve F.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Jandarma, İtalya, Göçmen, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

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