İZMİR'DE HASTA YAKINI İLE DOKTOR ARASINDAKİ TARTIŞMA KAMERADA - Son Dakika
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İZMİR'DE HASTA YAKINI İLE DOKTOR ARASINDAKİ TARTIŞMA KAMERADA

27.09.2022 22:55
İZMİR'DE HASTA YAKINI İLE DOKTOR ARASINDAKİ TARTIŞMA KAMERADA

İZMİR'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuğunun tahlil sonucunun değerlendirmesini isteyen anne ile doktor aralarında yaşanan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İZMİR'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuğunun tahlil sonucunun değerlendirmesini isteyen anne ile doktor aralarında yaşanan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cildiye Polikliniği önünde meydana geldi. Rahatsızlığı bulunan çocuğunu hastaneye getiren anne, tahlil sonuçlarını cildiye doktoru D.B.'ye göstermek istedi. Bu sırada odasından çıkan D.B. ile hasta çocuğun ismi öğrenilemeyen annesi arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına da yansıdı. Kamera görüntülerinde hasta yakının, doktor D.B.'ye, Nereye gidiyorsunuz şeklindeki sorusu taraflar arasında tartışmaya neden oldu. Doktor D.B., İşim var sana ne yöneticim çağırdı, sana hesap mı vereceğim dedi. Hasta yakınının Tabii öyledir sözüne sinirlenen D.B., güvenliğin çağrılmasını ve durumu başhekimliğe söyleyeceğini belirtti. Bağrışmalar üzerine anne, çocuğunun yanında olduğunu ifade etti.

'SENİ MAHKEMEYE VERİRİM, ÖDERSİN 10 BİN LİRAYI GÖRÜRSÜN'

Bu sırada araya giren bir kadın, sakinleşmesi amacıyla doktor D.B.'nin omuzuna dokundu. D.B., temas kurmasından dolayı bu kadına da tepki gösterdi. Bir güvenlik görevlisi de tarafların arasına girerek olayı yatıştırmaya çalıştı. Her iki taraf da birbirlerine tepki gösterirken, bu kez doktor D.B., Seni mahkemeye veririm, ödersin 10 bin lirayı görürsün dedi. Koridorda bulunanlar ile hastane görevlileri tarafları güçlükle sakinleştirdi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE HASTA YAKINI İLE DOKTOR ARASINDAKİ TARTIŞMA KAMERADA - Son Dakika

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