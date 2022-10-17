Hayvanseverler bir köpeğin yakılarak telef edilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Hayvanseverler bir köpeğin yakılarak telef edilmesine tepki gösterdi

17.10.2022 20:56

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir köpeğin, içinde bulunduğu kulübenin yakılması sonucu telef edildiği yerde toplanan hayvanseverler, tutuklu şüpheli için caydırıcı ceza istedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir köpeğin, içinde bulunduğu kulübenin yakılması sonucu telef edildiği yerde toplanan hayvanseverler, tutuklu şüpheli için caydırıcı ceza istedi.

"Şila" isimli köpeğin 11 Ekim'de çıkan yangında can verdiği yerde toplanan bir grup hayvansever, alana çiçek bıraktı.

Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Fevziye Özkan, yaptığı basın açıklamasında tutuklu şüpheli hakkında kamu davası açılması gerektiğini savundu.

Davaya müdahil olacaklarını kaydeden Özkan, "Caydırıcı cezaların bir an önce yasalaştırılması, can dostlarımızın mal değil can olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Caydırıcılıktan çok uzak cezalar kamu vicdanını tatmin etmiyor. Yıllardır dile getiriyoruz, yasal düzenleme yapılmadığı ve hayvan düşmanlığı pompalandığı sürece daha çok Şila'lar için içimiz yanacak." ifadelerini kullandı.

Seferihisar'da Turabiye Mahallesi'nde 11 Ekim'de demir kafesli bir kulübenin üzerine yanıcı madde dökülerek yakıldığı ve kulübedeki hayvanın telef edildiği iddialarının sosyal medyada yayılması sonrası çalışma başlatılmış, gözaltına alınan şüpheli Ö.F.B. tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Seferihisar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanseverler bir köpeğin yakılarak telef edilmesine tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvanseverler bir köpeğin yakılarak telef edilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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