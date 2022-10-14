Jandarma ekipleri; Çeşme , Foça , Torbalı , Ödemiş , Menemen , Menderes, Seferihisar , Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde 1-11 Ekim 2022 tarihleri arasında 12 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti. Yapılan çalışmalarda 475 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu tespit edilen 14 kişi ise gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanılan 4 minibüs, 3 otomobil ve 2 kamyona el konuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › İzmir haberleri! İzmir'de Jandarmadan 'Kaçak Göçmen' Operasyonları: 475 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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