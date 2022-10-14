İzmir haberleri! İzmir'de Jandarmadan 'Kaçak Göçmen' Operasyonları: 475 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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İzmir haberleri! İzmir'de Jandarmadan 'Kaçak Göçmen' Operasyonları: 475 Kişi Yakalandı

14.10.2022 10:19

İzmir haberleri: İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-11 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 475 kaçak göçmen yakalanırken 14 organizatör de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1-11 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 475 kaçak göçmen yakalanırken 14 organizatör de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma ekipleri; Çeşme, Foça, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Menderes, Seferihisar, Güzelbahçe ve Urla ilçelerinde 1-11 Ekim 2022 tarihleri arasında 12 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti. Yapılan çalışmalarda 475 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu tespit edilen 14 kişi ise gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanılan 4 minibüs, 3 otomobil ve 2 kamyona el konuldu.

Yakalanan kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken 14 organizatör ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Menemen'de faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak göçmenlerin çalıştırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. İşletmede çalıştırıldığı tespit edilen 3 Özbekistan uyruklu kadın koruma altına alınırken 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İzmir haberleri! İzmir'de Jandarmadan 'Kaçak Göçmen' Operasyonları: 475 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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