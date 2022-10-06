Görgü tanıklarının ifadesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin C.G, H.Ş, T.Y. ve K.K. olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | İzmir'de köpek yüzünden çıkan tartışmada 1 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.